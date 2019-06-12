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"لانس" الفرنسي يرفض "بنشرقي" واللاعب يعود لـ"الهلال"

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لانس" الفرنسي يرفض "بنشرقي" واللاعب يعود لـ"الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:40 PM

"لانس" الفرنسي يرفض "بنشرقي" واللاعب يعود لـ"الهلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن اللاعب أشرف بنشرقي محترف الهلال سيعود للنادي من جديد عقب انتهاء فترة إعارته لنادي لانس الفرنسي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية فإن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه مع ناديه الفرنسي الذي لا يخطط لتفعيل بند الشراء لعقد اللاعب.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن إدارة الهلال قد تلقت عرضاً من أحد الأندية الصينية لشراء عقد اللاعب لكن الإدارة تنتظر لمعرفة الرد النهائي من لانس الفرنسي.

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