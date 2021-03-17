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"القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة السعودية لجهودها لحماية المعتمرين

عبر تغريدة شكر وإشادة ثبتها في حسابه بـ"تويتر":

أدى القنصل العام البريطاني في جدة، سيف أوشر، مناسك العمرة، مجددًا، وعبر عن شكره للجهات وللقيادة الرشيدة بالمملكة لما تقدمه من خدمات وتبذله من جهود لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن على الرغم من جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة شكر وإشادة نشرها "أوشر" عبر حسابه بـ"تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وهو يرتدي الإحرام في صحن المطاف.

وقال "أوشر" تعليقًا عليها: "كان رائعا أداء العمرة مرة أخرى بعد وقت طويل، أنا ممتن للغاية للسلطات السعودية على كل ما تبذله من جهود لحماية المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وعلق ناشطون على التغريدة بالتنويه والإشادة بالجهود التي قدمتها السعودية عبر مختلف قطاعاتها الحكومية؛ للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدين أن ما قامت به يتوافق مع مقاصد الإسلام الذي جاء بحفظ النفس البشرية وحمايتها.


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"القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة السعودية لجهودها لحماية المعتمرين
سبق

أدى القنصل العام البريطاني في جدة، سيف أوشر، مناسك العمرة، مجددًا، وعبر عن شكره للجهات وللقيادة الرشيدة بالمملكة لما تقدمه من خدمات وتبذله من جهود لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن على الرغم من جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة شكر وإشادة نشرها "أوشر" عبر حسابه بـ"تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وهو يرتدي الإحرام في صحن المطاف.

وقال "أوشر" تعليقًا عليها: "كان رائعا أداء العمرة مرة أخرى بعد وقت طويل، أنا ممتن للغاية للسلطات السعودية على كل ما تبذله من جهود لحماية المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وعلق ناشطون على التغريدة بالتنويه والإشادة بالجهود التي قدمتها السعودية عبر مختلف قطاعاتها الحكومية؛ للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدين أن ما قامت به يتوافق مع مقاصد الإسلام الذي جاء بحفظ النفس البشرية وحمايتها.


17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:24 PM

"القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة السعودية لجهودها لحماية المعتمرين

عبر تغريدة شكر وإشادة ثبتها في حسابه بـ"تويتر":

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
4,276

أدى القنصل العام البريطاني في جدة، سيف أوشر، مناسك العمرة، مجددًا، وعبر عن شكره للجهات وللقيادة الرشيدة بالمملكة لما تقدمه من خدمات وتبذله من جهود لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن على الرغم من جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة شكر وإشادة نشرها "أوشر" عبر حسابه بـ"تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وهو يرتدي الإحرام في صحن المطاف.

وقال "أوشر" تعليقًا عليها: "كان رائعا أداء العمرة مرة أخرى بعد وقت طويل، أنا ممتن للغاية للسلطات السعودية على كل ما تبذله من جهود لحماية المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وعلق ناشطون على التغريدة بالتنويه والإشادة بالجهود التي قدمتها السعودية عبر مختلف قطاعاتها الحكومية؛ للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدين أن ما قامت به يتوافق مع مقاصد الإسلام الذي جاء بحفظ النفس البشرية وحمايتها.


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