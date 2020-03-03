استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، بمناسبة انتهاء فترة عمله. كما اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من مسؤولي الأمانة. وقدم أمين الرياض، شرحًا عن برنامج "في خدمتكم"، ودوره في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للسكان، والأعمال المستمرة التي تنفذها الأمانة في برنامج تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى استعراض مشروعات وسط مدينة الرياض. وثمّن توجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا التزام الأمانة في تنفيذ البرامج التطويرية التي تأتي في ضوء رؤية المملكة ومستهدفاتها الطموحة. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية المكلف، علوش بن فارس السبيعي.

"فيصل بن بندر" يستقبل سفير السويد لدى المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-03 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



كما اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من مسؤولي الأمانة.



وقدم أمين الرياض، شرحًا عن برنامج "في خدمتكم"، ودوره في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للسكان، والأعمال المستمرة التي تنفذها الأمانة في برنامج تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى استعراض مشروعات وسط مدينة الرياض.



وثمّن توجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا التزام الأمانة في تنفيذ البرامج التطويرية التي تأتي في ضوء رؤية المملكة ومستهدفاتها الطموحة.



حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية المكلف، علوش بن فارس السبيعي.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 04:46 PM

"فيصل بن بندر" يستقبل سفير السويد لدى المملكة اجتمع مع منسوبي أمانة الرياض





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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ سفير جمهورية السويد لدى المملكة نيكولاس تروفي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



كما اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من مسؤولي الأمانة.



وقدم أمين الرياض، شرحًا عن برنامج "في خدمتكم"، ودوره في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للسكان، والأعمال المستمرة التي تنفذها الأمانة في برنامج تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى استعراض مشروعات وسط مدينة الرياض.



وثمّن توجيهات أمير المنطقة، مؤكدًا التزام الأمانة في تنفيذ البرامج التطويرية التي تأتي في ضوء رؤية المملكة ومستهدفاتها الطموحة.



حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون الأمنية المكلف، علوش بن فارس السبيعي.