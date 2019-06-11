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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

عسير ..  130 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

"خميس مشيط" تتصدر بـ 32 حالة.. تليها أبها بـ 28

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 130موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 32 حالة، وأبها 28 حالة،وبيشة 20 حالة، وأحد رفيدة 13حالة، ومحايل عسير 8 حالات، البشائر 7 حالات، سبت العلاية 4 حالات، وتبالة 4 حالات، الحرجة 3 حالات، والنماص 3 حالات، وتنومة 3 حالات، تثليث حالتان، والمضة حالة واحدة، والمجاردة حالة واحدة، ظهران الجنوب حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، وادي بن هشبل حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير ..  130 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 130موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 32 حالة، وأبها 28 حالة،وبيشة 20 حالة، وأحد رفيدة 13حالة، ومحايل عسير 8 حالات، البشائر 7 حالات، سبت العلاية 4 حالات، وتبالة 4 حالات، الحرجة 3 حالات، والنماص 3 حالات، وتنومة 3 حالات، تثليث حالتان، والمضة حالة واحدة، والمجاردة حالة واحدة، ظهران الجنوب حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، وادي بن هشبل حالة واحدة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
05:45 PM

عسير ..  130 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

"خميس مشيط" تتصدر بـ 32 حالة.. تليها أبها بـ 28

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سويد الحارثي - عسير
0
633

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 130موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 32 حالة، وأبها 28 حالة،وبيشة 20 حالة، وأحد رفيدة 13حالة، ومحايل عسير 8 حالات، البشائر 7 حالات، سبت العلاية 4 حالات، وتبالة 4 حالات، الحرجة 3 حالات، والنماص 3 حالات، وتنومة 3 حالات، تثليث حالتان، والمضة حالة واحدة، والمجاردة حالة واحدة، ظهران الجنوب حالة واحدة، سراة عبيدة حالة واحدة، وادي بن هشبل حالة واحدة.

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