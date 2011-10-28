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"الداخلية" تطبِّق عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية على مشاهير بعد تجمُّع في القصيم

تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر

أعلنت وزارة الداخلية- عبر حسابها الرسمي على سناب شات- تطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على مواطن في العقد الثالث من العمر، مسؤول عن حفل وتجمع أُقيم في منطقة القصيم، والحاضرين في الحفل، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الموقع.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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"الداخلية" تطبِّق عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية على مشاهير بعد تجمُّع في القصيم
سبق

أعلنت وزارة الداخلية- عبر حسابها الرسمي على سناب شات- تطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على مواطن في العقد الثالث من العمر، مسؤول عن حفل وتجمع أُقيم في منطقة القصيم، والحاضرين في الحفل، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الموقع.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:30 AM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:50 AM

"الداخلية" تطبِّق عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية على مشاهير بعد تجمُّع في القصيم

تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,792

أعلنت وزارة الداخلية- عبر حسابها الرسمي على سناب شات- تطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على مواطن في العقد الثالث من العمر، مسؤول عن حفل وتجمع أُقيم في منطقة القصيم، والحاضرين في الحفل، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الموقع.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تُسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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