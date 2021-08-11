بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا.. الانضباط والأخلاق توقف لاعب الشباب مباراتين

مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الثلاثاء، أيقاف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السنغالي ألفريد ندياي، مباراتين، وغرمته مبلغ 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا خلال مواجهة فريقه أمام الوحدة في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وغاب ندياي عن مواجهة الشباب أمام التعاون الاثنين بسبب الإيقاف التلقائي، فيما سيغيب أمام الفيحاء في الجولة المقبلة بسبب العقوبة الانضباطية حسب بيان اللجنة.



كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق فريق الوحدة مبلغ 22,500 ريال نظير حصول ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة الشباب⁩ خلال جولة العودة.