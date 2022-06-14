الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961
4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.
الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-14
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
06:29 PM
الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961
4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.