الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961

4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.