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أمير الباحة يوجه بدراسة أسباب تعثر مركزين صحيين بالمضحاة والقسمة

وقف على مخرجات الدراسة ووجه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الخميس، بدراسة أسباب "تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة والقسمة".

وتفصيلاً، وقف أمير الباحة على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، فيما بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.

يذكر أن المشروعين ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها على طاولة الحسم لمعالجتها والتي بحمد الله تم معالجتها بشكل جيد بمتابعة شخصية من أمير المنطقة.

أمير الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يوجه بدراسة أسباب تعثر مركزين صحيين بالمضحاة والقسمة
سبق

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الخميس، بدراسة أسباب "تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة والقسمة".

وتفصيلاً، وقف أمير الباحة على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، فيما بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.

يذكر أن المشروعين ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها على طاولة الحسم لمعالجتها والتي بحمد الله تم معالجتها بشكل جيد بمتابعة شخصية من أمير المنطقة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:39 PM

أمير الباحة يوجه بدراسة أسباب تعثر مركزين صحيين بالمضحاة والقسمة

وقف على مخرجات الدراسة ووجه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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930

وجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، اليوم الخميس، بدراسة أسباب "تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة والقسمة".

وتفصيلاً، وقف أمير الباحة على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، فيما بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.

يذكر أن المشروعين ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها على طاولة الحسم لمعالجتها والتي بحمد الله تم معالجتها بشكل جيد بمتابعة شخصية من أمير المنطقة.

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