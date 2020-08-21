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نيجيريا تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يبلغ 50,964 وحصيلة الوفيات 992

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
01:21 PM

نيجيريا تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يبلغ 50,964 وحصيلة الوفيات 992

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.

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