نيجيريا تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.
سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.
سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.