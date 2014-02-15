النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن اللبناني يداهم منزلين لحاكم المصرف المركزي لكنه لم يعثر عليه

"سلامة" مطلوب لجلسة تحقيق قضائية

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن أمن الدولة اللبناني داهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، لكن القوات لم تعثر عليه.

وأوضحت أن دورية من أمن الدولة داهمت منزل رياض سلامة في الصفرا، ومنزلًا آخر في الرابية، ومقر المصرف المركزي، ولم تجده.

وبيّنت أن جلسة استجواب رياض سلامة لم تُعقد بعدُ، والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره.


وأضافت "الجديد" أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يجب أن تنفذ أمس وأجلت إلى اليوم.

الأمن اللبناني المصرف المركزي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأمن اللبناني يداهم منزلين لحاكم المصرف المركزي لكنه لم يعثر عليه
سبق

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن أمن الدولة اللبناني داهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، لكن القوات لم تعثر عليه.

وأوضحت أن دورية من أمن الدولة داهمت منزل رياض سلامة في الصفرا، ومنزلًا آخر في الرابية، ومقر المصرف المركزي، ولم تجده.

وبيّنت أن جلسة استجواب رياض سلامة لم تُعقد بعدُ، والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره.


وأضافت "الجديد" أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يجب أن تنفذ أمس وأجلت إلى اليوم.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:32 PM

الأمن اللبناني يداهم منزلين لحاكم المصرف المركزي لكنه لم يعثر عليه

"سلامة" مطلوب لجلسة تحقيق قضائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,437

ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن أمن الدولة اللبناني داهم منزلين لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه، لكن القوات لم تعثر عليه.

وأوضحت أن دورية من أمن الدولة داهمت منزل رياض سلامة في الصفرا، ومنزلًا آخر في الرابية، ومقر المصرف المركزي، ولم تجده.

وبيّنت أن جلسة استجواب رياض سلامة لم تُعقد بعدُ، والقاضية غادة عون تنتظر جواب أمن الدولة لناحية مصير مذكرة إحضاره.


وأضافت "الجديد" أن مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان يجب أن تنفذ أمس وأجلت إلى اليوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة