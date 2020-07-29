"كورونا" يواصل تفشيه في فلسطين.. إصابة 520 شخصاً خلال 24 ساعة

ارتفاع الحالات النشطة إلى 8.269

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتركزت الإصابات الجديدة في محافظة الخليل، التي شهدت 250 إصابة، تلتها القدس 211 إصابة.

وبينت الوزارة أن باقي الإصابات توزعت على محافظات رام الله والبيرة (16 إصابة) وطولكرم (ثلاث إصابات) وبيت لحم (12 إصابة) وجنين (تسع إصابات) ونابلس (سبع إصابات) وأريحا والأغوار (أربع إصابات) وقلقيلية (سبع إصابات) وسلفيت (إصابة واحدة)؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي ارتفع إلى 8.269 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.