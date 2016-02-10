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الخميس المقبل.. "جمعية السمنة" تطلق مؤتمرها الرابع في جدة

تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز؛ تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، المؤتمر السنوي الرابع يوم الخميس المقبل، ويستمر خلال الفترة من 13- 15 فبراير بفندق "الهيلتون" بمدينة جدة.

ويناقش في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة.

وسيشارك في هذا الحدث المهم متحدثون من داخل المملكة، إضافة إلى متحدثون من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة بفندق الهيلتون بمدينة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الخميس المقبل.. "جمعية السمنة" تطلق مؤتمرها الرابع في جدة
سبق

تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز؛ تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، المؤتمر السنوي الرابع يوم الخميس المقبل، ويستمر خلال الفترة من 13- 15 فبراير بفندق "الهيلتون" بمدينة جدة.

ويناقش في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة.

وسيشارك في هذا الحدث المهم متحدثون من داخل المملكة، إضافة إلى متحدثون من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:29 PM

الخميس المقبل.. "جمعية السمنة" تطلق مؤتمرها الرابع في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز؛ تعقد الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، المؤتمر السنوي الرابع يوم الخميس المقبل، ويستمر خلال الفترة من 13- 15 فبراير بفندق "الهيلتون" بمدينة جدة.

ويناقش في هذا التجمع العلمي طرق الوقاية والحلول الجراحية وغير الجراحية المتاحة لعلاج السمنة.

وسيشارك في هذا الحدث المهم متحدثون من داخل المملكة، إضافة إلى متحدثون من الوطن العربي وجراحين من أوروبا وأمريكا الشمالية.

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