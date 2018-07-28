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دوريات الأفواج الأمنية بعسير تضبط 119 كجم من الحشيش

استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 119 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال "الطويان": تم استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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دوريات الأفواج الأمنية بعسير تضبط 119 كجم من الحشيش
سبق

صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 119 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال "الطويان": تم استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
03:09 PM

دوريات الأفواج الأمنية بعسير تضبط 119 كجم من الحشيش

استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت من ضبط 119 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال "الطويان": تم استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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