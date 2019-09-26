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"بترورابغ": إمدادات غاز الإيثان عادت للمستويات الطبيعية

قالت: النقص لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أن إمدادات غاز الإيثان قد عادت للمستويات الطبيعية.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن النقص في إمدادات غاز الإيثان لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمُقرضين.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال: إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم؛ فيما بلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًّا؛ لتكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالي 4.5% فقط.
وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بترورابغ": إمدادات غاز الإيثان عادت للمستويات الطبيعية
سبق

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أن إمدادات غاز الإيثان قد عادت للمستويات الطبيعية.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن النقص في إمدادات غاز الإيثان لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمُقرضين.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال: إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم؛ فيما بلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًّا؛ لتكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالي 4.5% فقط.
وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:31 AM

"بترورابغ": إمدادات غاز الإيثان عادت للمستويات الطبيعية

قالت: النقص لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمقرضين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أن إمدادات غاز الإيثان قد عادت للمستويات الطبيعية.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن النقص في إمدادات غاز الإيثان لم يؤثر على أنشطة اختبار الموثوقية للمُقرضين.
وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال: إن إنتاج المملكة من غاز الإيثان بلغ الآن 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم؛ فيما بلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًّا؛ لتكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالي 4.5% فقط.
وأشار إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.

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