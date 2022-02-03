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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"هدف" ينال رخصة البرمجيات لإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي

نتيجةً للجهود المبذولة والشراكة الفعالة مع هيئة الحكومة الرقمية

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من هيئة الحكومة الرقمية.

وجاء حصول الصندوق على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر التي تسلمها نائب المدير العام للعمليات محمد العتيبي، نتيجةً للجهود المبذولة والشراكة الفعالة بين الهيئة والصندوق، وإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر leap العالمي.

ويأتي إطلاق وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية ضمن جهود الهيئة في إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية ويحد من احتكار الموردين ويقلل صعوبة دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.

صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" ينال رخصة البرمجيات لإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي
سبق

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من هيئة الحكومة الرقمية.

وجاء حصول الصندوق على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر التي تسلمها نائب المدير العام للعمليات محمد العتيبي، نتيجةً للجهود المبذولة والشراكة الفعالة بين الهيئة والصندوق، وإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر leap العالمي.

ويأتي إطلاق وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية ضمن جهود الهيئة في إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية ويحد من احتكار الموردين ويقلل صعوبة دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:35 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:32 AM

"هدف" ينال رخصة البرمجيات لإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي

نتيجةً للجهود المبذولة والشراكة الفعالة مع هيئة الحكومة الرقمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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حصل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر من هيئة الحكومة الرقمية.

وجاء حصول الصندوق على رخصة البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر التي تسلمها نائب المدير العام للعمليات محمد العتيبي، نتيجةً للجهود المبذولة والشراكة الفعالة بين الهيئة والصندوق، وإسهامه في رحلة التحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتزامن مع مؤتمر leap العالمي.

ويأتي إطلاق وثيقة الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية ضمن جهود الهيئة في إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية ويحد من احتكار الموردين ويقلل صعوبة دمج البرمجيات من أكثر من مصدر.

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