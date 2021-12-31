الفتح ينهي إعداده للنصر بلاعبي درجة الشباب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه النصر غداً السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الختامي اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف، وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب المغربي مروان سعدان في التدريبات بعد تعافيه من إصابة كورونا التي لحقت به.

ويفقد الفريق الفتحاوي عدداً كبيراً من اللاعبين بعد أن كشفت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19 ” حيث انضم اليوم ١٤ لاعباً لقائمة المصابين، وهم

ماكسيم كوفال ومراد باتنا وسفيان بن دبكة ونواف بوشل وجوستاف ويكايم وعمار الدحيم وزياد الجري وعبدالله اليوسف وماجد كنبه وعثمان العثمان ومنذر النخلي ووليد العنزي وخالد كمال ونواف القرني.

كما سبق الإعلان عن حالات لكل قاسم لاجامي وتوفيق بوحيمد وحسن الحبيب وصالح النشمي وايفان سانتيني.

ويعاني الفتح من غياب اللاعب فهد الحربي بسبب إصابة خلع في الكتف والتي تعرض لها في مواجهة الهلال الماضية بينما يغيب الكابتن محمد الفهيد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان المدير الفني استعان بعدد من لاعبي شباب النادي لسد النقص الكبير في صفوف الفريق.