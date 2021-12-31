الفتح ينهي إعداده للنصر بلاعبي درجة الشباب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه النصر غداً السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق تدريبه الختامي اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف، وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب المغربي مروان سعدان في التدريبات بعد تعافيه من إصابة كورونا التي لحقت به.
ويفقد الفريق الفتحاوي عدداً كبيراً من اللاعبين بعد أن كشفت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19 ” حيث انضم اليوم ١٤ لاعباً لقائمة المصابين، وهم
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه النصر غداً السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق تدريبه الختامي اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف، وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب المغربي مروان سعدان في التدريبات بعد تعافيه من إصابة كورونا التي لحقت به.
ويفقد الفريق الفتحاوي عدداً كبيراً من اللاعبين بعد أن كشفت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19 ” حيث انضم اليوم ١٤ لاعباً لقائمة المصابين، وهم
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداداته لمواجهة ضيفه النصر غداً السبت ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق تدريبه الختامي اليوم الجمعة على ملعب النادي الرديف، وركز المدير الفني السيد يانييك فيريرا على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين لمجموعتين وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب عمل من خلالها على تصحيح الأخطاء مع التركيز على التمركز السليم.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب المغربي مروان سعدان في التدريبات بعد تعافيه من إصابة كورونا التي لحقت به.
ويفقد الفريق الفتحاوي عدداً كبيراً من اللاعبين بعد أن كشفت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد 19 ” حيث انضم اليوم ١٤ لاعباً لقائمة المصابين، وهم