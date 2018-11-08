فيديو رائع.. بالترديد وتحريك اليد.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة السعودية لأهالي حائل

أثناء تشريفه حفل الاستقبال

نشرت قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو رائعًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال تفاعله مع العرضة السعودية لأهالي منطقة حائل أثناء تشريفه - رعاه الله - حفل استقبالهم له.

وأظهر مقطع الفيديو تفاعل الملك سلمان بترديد العبارات الشعرية للعرضة مع المؤدين لها، وتحريكه يمناه مع قرع الطبول المصاحبة لأداء العرضة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد شرف في وقت سابق اليوم حفل استقبال أهالي منطقة حائل، الذي أُقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.