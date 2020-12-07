نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.