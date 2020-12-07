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نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
10:19 AM

نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتشمل 5 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة على منطقة نجران مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.

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