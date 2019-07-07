المسحل لمدراء الاحتراف: اهتموا بالمخاطبات الخارجية.. وحافظوا على حقوق أنديتكم

خلال ورشة عمل عقدها اتحاد القدم اليوم

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد؛ ورشة عمل مدراء الاحتراف بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.

وبدأت الورشة التي عُقدت في مقر الاتحاد بالرياض، بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مدراء الاحتراف بالأندية، ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينًا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوّه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية، والعمل على تعيين محام رياضي للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي سيقف مع الأندية للدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري، اللائحة الجديدة، وأخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تمت مناقشة فترات التسجيل ومتطلباتها واستخدام برنامج TMS في تسجيل اللاعبين.