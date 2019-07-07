النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسحل لمدراء الاحتراف: اهتموا بالمخاطبات الخارجية.. وحافظوا على حقوق أنديتكم

خلال ورشة عمل عقدها اتحاد القدم اليوم

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد؛ ورشة عمل مدراء الاحتراف بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.

وبدأت الورشة التي عُقدت في مقر الاتحاد بالرياض، بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مدراء الاحتراف بالأندية، ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينًا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوّه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية، والعمل على تعيين محام رياضي للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي سيقف مع الأندية للدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري، اللائحة الجديدة، وأخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تمت مناقشة فترات التسجيل ومتطلباتها واستخدام برنامج TMS في تسجيل اللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسحل لمدراء الاحتراف: اهتموا بالمخاطبات الخارجية.. وحافظوا على حقوق أنديتكم
سبق

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد؛ ورشة عمل مدراء الاحتراف بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.

وبدأت الورشة التي عُقدت في مقر الاتحاد بالرياض، بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مدراء الاحتراف بالأندية، ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينًا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوّه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية، والعمل على تعيين محام رياضي للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي سيقف مع الأندية للدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري، اللائحة الجديدة، وأخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تمت مناقشة فترات التسجيل ومتطلباتها واستخدام برنامج TMS في تسجيل اللاعبين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:21 PM

المسحل لمدراء الاحتراف: اهتموا بالمخاطبات الخارجية.. وحافظوا على حقوق أنديتكم

خلال ورشة عمل عقدها اتحاد القدم اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,239

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد؛ ورشة عمل مدراء الاحتراف بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.

وبدأت الورشة التي عُقدت في مقر الاتحاد بالرياض، بكلمة من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هذه الورشة للاستماع لملاحظات مدراء الاحتراف بالأندية، ومناقشتهم في مواد اللائحة، مبينًا أن كل ما سيتم طرحه سيتم أخذه بعين الاعتبار.

ونوّه المسحل إلى ضرورة الاهتمام بالمخاطبات الخارجية، والعمل على تعيين محام رياضي للحفاظ على حقوق الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي سيقف مع الأندية للدفاع عن حقوقها الخارجية.

واستعرض رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري، اللائحة الجديدة، وأخذ مرئيات وملاحظات الأندية، كما تمت مناقشة فترات التسجيل ومتطلباتها واستخدام برنامج TMS في تسجيل اللاعبين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,723
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,541
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,872
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,525

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة