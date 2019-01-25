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خادم الحرمين: أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.. ولم ولن تتأخر عن دعمه وشعبه

الملك يبعث وفداً وزارياً سعودياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفداً وزارياً سعودياً إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة مساء أمس، الوفدَ الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من: معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.

وشدد القصبي على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه؛ تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدّمت أكثر من 23 ملياراً، قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين؛ ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة؛ مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة؛ في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين: أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.. ولم ولن تتأخر عن دعمه وشعبه
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفداً وزارياً سعودياً إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة مساء أمس، الوفدَ الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من: معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.

وشدد القصبي على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه؛ تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدّمت أكثر من 23 ملياراً، قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين؛ ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة؛ مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة؛ في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
04:16 PM
اخر تعديل
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
05:02 PM

خادم الحرمين: أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.. ولم ولن تتأخر عن دعمه وشعبه

الملك يبعث وفداً وزارياً سعودياً للسودان تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفداً وزارياً سعودياً إلى جمهورية السودان الشقيقة؛ تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة مساء أمس، الوفدَ الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من: معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها.

وشدد القصبي على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه؛ تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدّمت أكثر من 23 ملياراً، قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين؛ ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة؛ مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة؛ في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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