10 صفقات مليونية تشهدها أسواق الهجن في مهرجان المؤسس

خلال 24 ساعة.. وغالبيتها أُبرمت خلال المرحلة التمهيدية

شهدت أسواق بيع وشراء المطايا المشاركة في مسابقات الهجن ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، إبرام العديد من الصفقات المليونية؛ حيث تم خلال 24 ساعة، عقدُ 10 صفقات شراء تراوحت قيمتها ما بين 600 ألف إلى أكثر من مليوني ريال، غالبيتها خلال المرحلة التمهيدية قبل خوض المطية السباق بهدف المشاركة بها.

وانطلقت أشواط سباقات الهجن المصاحبة لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز في الرابع من شهر يناير الجاري بـ219 شوطًا، بمشاركة 8 دول عبر أكثر من 8 آلاف مطية، تتنافس في أشواط عامة ورموز.

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، قد خصصت جوائز مالية تُعد الأعلى عالميًّا في عالم سباقات الهجن؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية؛ إذ كان للاتحاد السعودي للهجن، دور كبير في عملية التنظيم لسباقات الهجن في المهرجان والإشراف على عمليات التحكيم.

يُذكر أن عملية نقل الملكية تتوقف فقط في حال كانت المطية تحت إجراء فحص المنشطات، حتى تظهر نتيجة فحصها بشكل نهائي، وبعد ذلك تتم عملية النقل؛ حيث يخبر البائع والمشتري بنتيجة التحليل فور صدوره، وقبل إكمال الإجراءات.