أنهى اتحاد كرة القدم السعودي الجدل حول مشاركة اللاعبين الهواة في دوري المحترفين، بعد الأزمة التي ثارت الموسم الماضي، بتقديم أكثر من نادٍ احتجاجات على مشاركة لاعبين هواة. ووزع اتحاد كرة القدم مؤخرًا تعميمًا على أندية دوري المحترفين، تضمن عدم جواز قيد لاعب محترف بصفة هاوٍ للمشاركة في دوري المحترفين، مع السماح لكل نادٍ بتسجيل 30 لاعباً محترفًا. واعتباراً من الموسم الجديد، لن يكون في مقدور أندية دوري المحترفين تسجيل لاعبين جدد غير في فترتي القيد الصيفية والشتوية. ومن الشروط الجديدة التي أدخلها اتحاد كرة القدم على تسجيل اللاعبين المحترفين، أن يكون اللاعب تجاوز 18 من عمره، أما في حالة قيد من هم دون ذلك فيلزم موافقة ولي أمر اللاعب، وألا تزيد مدة العقد عن سنتين، وألا يقل تحصيل اللاعب الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اتحاد القدم السعودي يقرر: لا تسجيل للهواة في دوري المحترفين وموافقة ولي الأمر شرط أساسي لمن هم دون الـ18عامًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أنهى اتحاد كرة القدم السعودي الجدل حول مشاركة اللاعبين الهواة في دوري المحترفين، بعد الأزمة التي ثارت الموسم الماضي، بتقديم أكثر من نادٍ احتجاجات على مشاركة لاعبين هواة.



ووزع اتحاد كرة القدم مؤخرًا تعميمًا على أندية دوري المحترفين، تضمن عدم جواز قيد لاعب محترف بصفة هاوٍ للمشاركة في دوري المحترفين، مع السماح لكل نادٍ بتسجيل 30 لاعباً محترفًا.



واعتباراً من الموسم الجديد، لن يكون في مقدور أندية دوري المحترفين تسجيل لاعبين جدد غير في فترتي القيد الصيفية والشتوية.



ومن الشروط الجديدة التي أدخلها اتحاد كرة القدم على تسجيل اللاعبين المحترفين، أن يكون اللاعب تجاوز 18 من عمره، أما في حالة قيد من هم دون ذلك فيلزم موافقة ولي أمر اللاعب، وألا تزيد مدة العقد عن سنتين، وألا يقل تحصيل اللاعب الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 05:36 PM

اتحاد القدم السعودي يقرر: لا تسجيل للهواة في دوري المحترفين وموافقة ولي الأمر شرط أساسي لمن هم دون الـ18عامًا بعد جدل كبير شهده الموسم المنصرم بين الاتحاد والأندية والسماح بتسجيل 30 لاعبًا





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أنهى اتحاد كرة القدم السعودي الجدل حول مشاركة اللاعبين الهواة في دوري المحترفين، بعد الأزمة التي ثارت الموسم الماضي، بتقديم أكثر من نادٍ احتجاجات على مشاركة لاعبين هواة.



ووزع اتحاد كرة القدم مؤخرًا تعميمًا على أندية دوري المحترفين، تضمن عدم جواز قيد لاعب محترف بصفة هاوٍ للمشاركة في دوري المحترفين، مع السماح لكل نادٍ بتسجيل 30 لاعباً محترفًا.



واعتباراً من الموسم الجديد، لن يكون في مقدور أندية دوري المحترفين تسجيل لاعبين جدد غير في فترتي القيد الصيفية والشتوية.



ومن الشروط الجديدة التي أدخلها اتحاد كرة القدم على تسجيل اللاعبين المحترفين، أن يكون اللاعب تجاوز 18 من عمره، أما في حالة قيد من هم دون ذلك فيلزم موافقة ولي أمر اللاعب، وألا تزيد مدة العقد عن سنتين، وألا يقل تحصيل اللاعب الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.