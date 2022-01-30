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"الموارد البشرية" بمكة تنظم محاضرة توعوية عن ضغوط العمل

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، محاضرة توعوية عن ضغوط العمل، وكيفية التعامل معها لمنسوبي الفرع، وذلك بمسرح فرع الوزارة بجدة، وبالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، قدّمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد خالد عبدالحميد، والأخصائية النفسية نهى طاشكندي.

وتضمّنت المحاضرة التعرف على ما هي ضغوط العمل، وتصنيفاتها، وما هي الحلول المقترحة لذلك، كما خُصصت أركان مصاحبة للكشف عن أمراض الضغط والسكري وتقديم الاستشارات.

وفي الختام، كرّمت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة الغامدي، الحضور.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" بمكة تنظم محاضرة توعوية عن ضغوط العمل
سبق

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، محاضرة توعوية عن ضغوط العمل، وكيفية التعامل معها لمنسوبي الفرع، وذلك بمسرح فرع الوزارة بجدة، وبالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، قدّمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد خالد عبدالحميد، والأخصائية النفسية نهى طاشكندي.

وتضمّنت المحاضرة التعرف على ما هي ضغوط العمل، وتصنيفاتها، وما هي الحلول المقترحة لذلك، كما خُصصت أركان مصاحبة للكشف عن أمراض الضغط والسكري وتقديم الاستشارات.

وفي الختام، كرّمت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة الغامدي، الحضور.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
03:42 PM

"الموارد البشرية" بمكة تنظم محاضرة توعوية عن ضغوط العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، محاضرة توعوية عن ضغوط العمل، وكيفية التعامل معها لمنسوبي الفرع، وذلك بمسرح فرع الوزارة بجدة، وبالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، قدّمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد خالد عبدالحميد، والأخصائية النفسية نهى طاشكندي.

وتضمّنت المحاضرة التعرف على ما هي ضغوط العمل، وتصنيفاتها، وما هي الحلول المقترحة لذلك، كما خُصصت أركان مصاحبة للكشف عن أمراض الضغط والسكري وتقديم الاستشارات.

وفي الختام، كرّمت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة الغامدي، الحضور.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,047
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,799
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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