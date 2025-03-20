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القبض على شاب وفتاة بعد صور السجود

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة!

ووفقًا للمعلومات، تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما.

وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شاب وفتاة بعد صور السجود
سبق

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة!

ووفقًا للمعلومات، تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما.

وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
08:55 PM

القبض على شاب وفتاة بعد صور السجود

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
80
87,651

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شاب وفتاة؛ وذلك بعد أن تم تداوُل صور، تُظهر الشاب وهو يسجد للفتاة!

ووفقًا للمعلومات، تبيَّن أن الشاب سعودي، والفتاة يمنية. وقد جرى ضبطهما، ويجري استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة حيالهما.

وكانت الصور قد أثارت ردود فعل غاضبة، واستهجانًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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