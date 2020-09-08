النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

غير المتعارف عليها.. وسيلة أفضل لاكتشاف إصابة "كوفيد-19"

عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء حتى دون أي أعراض معدية معوية

أظهرت دراسة جديدة أن "كوفيد-19" قد يستمر في القناة الهضمية حتى بعد إزالة الفيروس من الشعب الهوائية؛ مما يشير إلى أن البراز يمكن أن يكون وسيلة أفضل لاكتشاف الفيروس من فحوصات الآن.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية GUT: إن الفيروس قد يستمر في إصابة الجهاز الهضمي، حتى لو لم يكن المريض يعاني من أي أعراض في الجهاز الهضمي.

وكشف باحثون في جامعة هونغ كونغ الصينية أن عينات البراز يمكن استخدامها للكشف عن الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد حللوا عينات براز 15 مريضًا بـ"كوفيد-19"، ووجدوا عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء لدى 7 منهم؛ حتى دون أي أعراض معدية معوية.

وقال فريق البحث: إن ثلاثة منهم ظلوا يعانون من عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء، لمدة 6 أيام، بعد أن أظهرت عينات الجهاز التنفسي نتائج سلبية للفيروس.

وأوضحوا أن النتائج تشير إلى أن عينات البراز قد تكون طريقة أفضل للكشف عن الفيروس.

وأشار بول تشان، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة، إلى أن الأطفال هم على وجه الخصوص مرشحون جيدون لعينات البراز؛ لأن الحمل الفيروسي لديهم "أعلى عدة مرات" من البالغين.

وقال تشان في بيان: إن "عينات البراز أكثر ملاءمة وآمنة وغير جراحية، لجمعها في مجتمع الأطفال، ويمكن أن تعطي نتائج دقيقة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
غير المتعارف عليها.. وسيلة أفضل لاكتشاف إصابة "كوفيد-19"
سبق

أظهرت دراسة جديدة أن "كوفيد-19" قد يستمر في القناة الهضمية حتى بعد إزالة الفيروس من الشعب الهوائية؛ مما يشير إلى أن البراز يمكن أن يكون وسيلة أفضل لاكتشاف الفيروس من فحوصات الآن.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية GUT: إن الفيروس قد يستمر في إصابة الجهاز الهضمي، حتى لو لم يكن المريض يعاني من أي أعراض في الجهاز الهضمي.

وكشف باحثون في جامعة هونغ كونغ الصينية أن عينات البراز يمكن استخدامها للكشف عن الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد حللوا عينات براز 15 مريضًا بـ"كوفيد-19"، ووجدوا عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء لدى 7 منهم؛ حتى دون أي أعراض معدية معوية.

وقال فريق البحث: إن ثلاثة منهم ظلوا يعانون من عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء، لمدة 6 أيام، بعد أن أظهرت عينات الجهاز التنفسي نتائج سلبية للفيروس.

وأوضحوا أن النتائج تشير إلى أن عينات البراز قد تكون طريقة أفضل للكشف عن الفيروس.

وأشار بول تشان، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة، إلى أن الأطفال هم على وجه الخصوص مرشحون جيدون لعينات البراز؛ لأن الحمل الفيروسي لديهم "أعلى عدة مرات" من البالغين.

وقال تشان في بيان: إن "عينات البراز أكثر ملاءمة وآمنة وغير جراحية، لجمعها في مجتمع الأطفال، ويمكن أن تعطي نتائج دقيقة".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:15 PM

غير المتعارف عليها.. وسيلة أفضل لاكتشاف إصابة "كوفيد-19"

عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء حتى دون أي أعراض معدية معوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,000

أظهرت دراسة جديدة أن "كوفيد-19" قد يستمر في القناة الهضمية حتى بعد إزالة الفيروس من الشعب الهوائية؛ مما يشير إلى أن البراز يمكن أن يكون وسيلة أفضل لاكتشاف الفيروس من فحوصات الآن.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية GUT: إن الفيروس قد يستمر في إصابة الجهاز الهضمي، حتى لو لم يكن المريض يعاني من أي أعراض في الجهاز الهضمي.

وكشف باحثون في جامعة هونغ كونغ الصينية أن عينات البراز يمكن استخدامها للكشف عن الفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فقد حللوا عينات براز 15 مريضًا بـ"كوفيد-19"، ووجدوا عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء لدى 7 منهم؛ حتى دون أي أعراض معدية معوية.

وقال فريق البحث: إن ثلاثة منهم ظلوا يعانون من عدوى فيروسية نشطة في الأمعاء، لمدة 6 أيام، بعد أن أظهرت عينات الجهاز التنفسي نتائج سلبية للفيروس.

وأوضحوا أن النتائج تشير إلى أن عينات البراز قد تكون طريقة أفضل للكشف عن الفيروس.

وأشار بول تشان، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة بالجامعة، إلى أن الأطفال هم على وجه الخصوص مرشحون جيدون لعينات البراز؛ لأن الحمل الفيروسي لديهم "أعلى عدة مرات" من البالغين.

وقال تشان في بيان: إن "عينات البراز أكثر ملاءمة وآمنة وغير جراحية، لجمعها في مجتمع الأطفال، ويمكن أن تعطي نتائج دقيقة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,754
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة