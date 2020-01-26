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نادي الوحدة يكرم "الآباء" منسوبي النادي

خلال برنامج قيمي يعزز مكانتهم

أقام نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية؛ برنامجًا قيميًا يعزز قيمة الأب ومكانته، بحضور كوكبة من آباء منسوبي النادي وأبنائهم.

حضر البرنامج أمين عام النادي، مشعل القرشي، نيابة عن رئيس النادي، حاتم خيمي، وعضو مجلس الإدارة، أمين حافظ.

وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم، تلاها أحد براعم النادي، عبدالرحمن سعد القرشي، ثم كلمة المسؤولية الاجتماعية، ألقاها مشرف المسؤولية الاجتماعية بالنادي، عصام البركاتي، رحب فيها بالآباء والحضور في ناديهم.

وأوضح أن أهداف البرنامج وفئاته الاجتماعية ستشمل أفراد الأسرة كافة، وأخلاقيات الصدق والأمانة، عبر مجموعة من الفعاليات المشوقة.

وألقى أحد أبناء مكة قصيدة، تلاها كلمة الآباء ألقاها هادي عسيري، قال فيها: "وهذه كلمات وأشجان، أرسلها إلى كل ابن معنا هنا على أرض نادي الوحدة من مكة إلى كل ابن على سطح هذه الأرض، أقول له بلسان الحال: ابني ...أنت فلذة كبدي".

وألقى كلمة الأبناء، الابن محمد بندر الحساني، وبعدها ارتجل مشعل القرشي، الذي نقل اعتذار حاتم خيمي، عن الحضور؛ لتواجده خارج مكة، ومتحدثًا عن حق الأب وما له من فضل منذ الطفولة على أبنائه.

وسلم الأبناء شهادات الوفاء لآبائهم مع الهدايا، تلا ذلك قص تورتة الحفل مع صورة تذكارية للجميع.

وفي نهاية اللقاء، خرج الجميع مسرورين بهذه المبادرة ودعوا للآباء والأمهات، وشكروا "المسؤولية الاجتماعية" على دورها الفاعل الذي أعطى جاذبية للنادي، خاصة وأنتم من أطهر بقعة ومنبع قيم الإسلام.

ودعوا الله، أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقادتها وشعبها من كل سوء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نادي الوحدة يكرم "الآباء" منسوبي النادي
سبق

أقام نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية؛ برنامجًا قيميًا يعزز قيمة الأب ومكانته، بحضور كوكبة من آباء منسوبي النادي وأبنائهم.

حضر البرنامج أمين عام النادي، مشعل القرشي، نيابة عن رئيس النادي، حاتم خيمي، وعضو مجلس الإدارة، أمين حافظ.

وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم، تلاها أحد براعم النادي، عبدالرحمن سعد القرشي، ثم كلمة المسؤولية الاجتماعية، ألقاها مشرف المسؤولية الاجتماعية بالنادي، عصام البركاتي، رحب فيها بالآباء والحضور في ناديهم.

وأوضح أن أهداف البرنامج وفئاته الاجتماعية ستشمل أفراد الأسرة كافة، وأخلاقيات الصدق والأمانة، عبر مجموعة من الفعاليات المشوقة.

وألقى أحد أبناء مكة قصيدة، تلاها كلمة الآباء ألقاها هادي عسيري، قال فيها: "وهذه كلمات وأشجان، أرسلها إلى كل ابن معنا هنا على أرض نادي الوحدة من مكة إلى كل ابن على سطح هذه الأرض، أقول له بلسان الحال: ابني ...أنت فلذة كبدي".

وألقى كلمة الأبناء، الابن محمد بندر الحساني، وبعدها ارتجل مشعل القرشي، الذي نقل اعتذار حاتم خيمي، عن الحضور؛ لتواجده خارج مكة، ومتحدثًا عن حق الأب وما له من فضل منذ الطفولة على أبنائه.

وسلم الأبناء شهادات الوفاء لآبائهم مع الهدايا، تلا ذلك قص تورتة الحفل مع صورة تذكارية للجميع.

وفي نهاية اللقاء، خرج الجميع مسرورين بهذه المبادرة ودعوا للآباء والأمهات، وشكروا "المسؤولية الاجتماعية" على دورها الفاعل الذي أعطى جاذبية للنادي، خاصة وأنتم من أطهر بقعة ومنبع قيم الإسلام.

ودعوا الله، أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقادتها وشعبها من كل سوء.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:47 PM

نادي الوحدة يكرم "الآباء" منسوبي النادي

خلال برنامج قيمي يعزز مكانتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقام نادي الوحدة الرياضي بمكة المكرمة، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية؛ برنامجًا قيميًا يعزز قيمة الأب ومكانته، بحضور كوكبة من آباء منسوبي النادي وأبنائهم.

حضر البرنامج أمين عام النادي، مشعل القرشي، نيابة عن رئيس النادي، حاتم خيمي، وعضو مجلس الإدارة، أمين حافظ.

وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم، تلاها أحد براعم النادي، عبدالرحمن سعد القرشي، ثم كلمة المسؤولية الاجتماعية، ألقاها مشرف المسؤولية الاجتماعية بالنادي، عصام البركاتي، رحب فيها بالآباء والحضور في ناديهم.

وأوضح أن أهداف البرنامج وفئاته الاجتماعية ستشمل أفراد الأسرة كافة، وأخلاقيات الصدق والأمانة، عبر مجموعة من الفعاليات المشوقة.

وألقى أحد أبناء مكة قصيدة، تلاها كلمة الآباء ألقاها هادي عسيري، قال فيها: "وهذه كلمات وأشجان، أرسلها إلى كل ابن معنا هنا على أرض نادي الوحدة من مكة إلى كل ابن على سطح هذه الأرض، أقول له بلسان الحال: ابني ...أنت فلذة كبدي".

وألقى كلمة الأبناء، الابن محمد بندر الحساني، وبعدها ارتجل مشعل القرشي، الذي نقل اعتذار حاتم خيمي، عن الحضور؛ لتواجده خارج مكة، ومتحدثًا عن حق الأب وما له من فضل منذ الطفولة على أبنائه.

وسلم الأبناء شهادات الوفاء لآبائهم مع الهدايا، تلا ذلك قص تورتة الحفل مع صورة تذكارية للجميع.

وفي نهاية اللقاء، خرج الجميع مسرورين بهذه المبادرة ودعوا للآباء والأمهات، وشكروا "المسؤولية الاجتماعية" على دورها الفاعل الذي أعطى جاذبية للنادي، خاصة وأنتم من أطهر بقعة ومنبع قيم الإسلام.

ودعوا الله، أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقادتها وشعبها من كل سوء.

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