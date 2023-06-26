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بعد ساعات من وفاة أخيه.. فنان تشكيلي يكسر حزنه بورشة فنية بأبها

"السروي": ما فعله تعبير عن رسالته التي تتجاوز كل الظروف والمصاعب

كسر فنان تشكيلي مأتم حزنه بعد فقده لأخيه قبل ساعات من بدء ورشة تدريبية يقدمها لمجموعة من أبناء وبنات منطقة عسير وسياحها، مسهماً في تعريفهم بتكنيك الأكريلك، وبذل جهداً كبيراً، أكبر من الاستعدادات المسبقة، عارضاً معلومات جديدة وحديثة لجميع الحضور.

وفي التفاصيل، كان الفنان محمد شراحيلي قد شيع جثمان أخيه قبل ساعات من بدء الورشة التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون في أبها ضمن فعاليات ملتقى حسن الوفادة التشكيلي حيث قدم شرحاً عن مفهوم الأكريلك والتكنيكات التي يقوم بعملها مع عرض لمجموعة من النماذج والتطبيقات العملية.

ومن جهته، أثنى مدير الجمعية أحمد السروي ما قدمه الفنان من جهد وكسره لحزنه والفقد الذي حل على عائلته في الفقيد الغالي ورغم الحرص على تأجيل الورشة لوقت لاحق، إلا أنه همة وحرص الفنان محمد شراحيلي كانت أكبر تقديراً منه للحضور والتزاماً أدبياً للحاضرين والحاضرات من جميع محافظات منطقه عسير ومن خارجها.

ولفت السروي إلى أن هذه الورشة قدمها شراحيلي بمعلومات وتطبيقات وتفاعل مع الحضور ومضت ست ساعات مشبعة بالمعلومة، والتطبيق، والتفاعل.

وأكد مدير ثقافة أبها أن هذه المبادرة وهذا الجهد من الفنان محمد شراحيلي لا تعد مستغربة وهو صاحب التجربة الطويلة في العمل التشكيلي في المملكة من قرية المفتاحة للفنون، حيث كان مرسمه ملتقى لجميع المبدعين والمهتمين والموهوبين وأسهم في تكوين قاعدة فنية في فن الإكريلك والفن السريالي.

وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تعبيراً واقعياً عن الهم الكبير الذي يحمله هذا الفنان في إيصال رسالته الفنية التي تتجاوز كل الظروف والمصاعب والأحداث المفاجأة، والهم الفني التثقيفي، والهمة المخلصة لبناء جيل جديد يواصل رحلة الفن التشكيلي السعودي.

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بعد ساعات من وفاة أخيه.. فنان تشكيلي يكسر حزنه بورشة فنية بأبها
سبق

كسر فنان تشكيلي مأتم حزنه بعد فقده لأخيه قبل ساعات من بدء ورشة تدريبية يقدمها لمجموعة من أبناء وبنات منطقة عسير وسياحها، مسهماً في تعريفهم بتكنيك الأكريلك، وبذل جهداً كبيراً، أكبر من الاستعدادات المسبقة، عارضاً معلومات جديدة وحديثة لجميع الحضور.

وفي التفاصيل، كان الفنان محمد شراحيلي قد شيع جثمان أخيه قبل ساعات من بدء الورشة التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون في أبها ضمن فعاليات ملتقى حسن الوفادة التشكيلي حيث قدم شرحاً عن مفهوم الأكريلك والتكنيكات التي يقوم بعملها مع عرض لمجموعة من النماذج والتطبيقات العملية.

ومن جهته، أثنى مدير الجمعية أحمد السروي ما قدمه الفنان من جهد وكسره لحزنه والفقد الذي حل على عائلته في الفقيد الغالي ورغم الحرص على تأجيل الورشة لوقت لاحق، إلا أنه همة وحرص الفنان محمد شراحيلي كانت أكبر تقديراً منه للحضور والتزاماً أدبياً للحاضرين والحاضرات من جميع محافظات منطقه عسير ومن خارجها.

ولفت السروي إلى أن هذه الورشة قدمها شراحيلي بمعلومات وتطبيقات وتفاعل مع الحضور ومضت ست ساعات مشبعة بالمعلومة، والتطبيق، والتفاعل.

وأكد مدير ثقافة أبها أن هذه المبادرة وهذا الجهد من الفنان محمد شراحيلي لا تعد مستغربة وهو صاحب التجربة الطويلة في العمل التشكيلي في المملكة من قرية المفتاحة للفنون، حيث كان مرسمه ملتقى لجميع المبدعين والمهتمين والموهوبين وأسهم في تكوين قاعدة فنية في فن الإكريلك والفن السريالي.

وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تعبيراً واقعياً عن الهم الكبير الذي يحمله هذا الفنان في إيصال رسالته الفنية التي تتجاوز كل الظروف والمصاعب والأحداث المفاجأة، والهم الفني التثقيفي، والهمة المخلصة لبناء جيل جديد يواصل رحلة الفن التشكيلي السعودي.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:16 PM

بعد ساعات من وفاة أخيه.. فنان تشكيلي يكسر حزنه بورشة فنية بأبها

"السروي": ما فعله تعبير عن رسالته التي تتجاوز كل الظروف والمصاعب

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رائد القرفي - أبها
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كسر فنان تشكيلي مأتم حزنه بعد فقده لأخيه قبل ساعات من بدء ورشة تدريبية يقدمها لمجموعة من أبناء وبنات منطقة عسير وسياحها، مسهماً في تعريفهم بتكنيك الأكريلك، وبذل جهداً كبيراً، أكبر من الاستعدادات المسبقة، عارضاً معلومات جديدة وحديثة لجميع الحضور.

وفي التفاصيل، كان الفنان محمد شراحيلي قد شيع جثمان أخيه قبل ساعات من بدء الورشة التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون في أبها ضمن فعاليات ملتقى حسن الوفادة التشكيلي حيث قدم شرحاً عن مفهوم الأكريلك والتكنيكات التي يقوم بعملها مع عرض لمجموعة من النماذج والتطبيقات العملية.

ومن جهته، أثنى مدير الجمعية أحمد السروي ما قدمه الفنان من جهد وكسره لحزنه والفقد الذي حل على عائلته في الفقيد الغالي ورغم الحرص على تأجيل الورشة لوقت لاحق، إلا أنه همة وحرص الفنان محمد شراحيلي كانت أكبر تقديراً منه للحضور والتزاماً أدبياً للحاضرين والحاضرات من جميع محافظات منطقه عسير ومن خارجها.

ولفت السروي إلى أن هذه الورشة قدمها شراحيلي بمعلومات وتطبيقات وتفاعل مع الحضور ومضت ست ساعات مشبعة بالمعلومة، والتطبيق، والتفاعل.

وأكد مدير ثقافة أبها أن هذه المبادرة وهذا الجهد من الفنان محمد شراحيلي لا تعد مستغربة وهو صاحب التجربة الطويلة في العمل التشكيلي في المملكة من قرية المفتاحة للفنون، حيث كان مرسمه ملتقى لجميع المبدعين والمهتمين والموهوبين وأسهم في تكوين قاعدة فنية في فن الإكريلك والفن السريالي.

وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تعبيراً واقعياً عن الهم الكبير الذي يحمله هذا الفنان في إيصال رسالته الفنية التي تتجاوز كل الظروف والمصاعب والأحداث المفاجأة، والهم الفني التثقيفي، والهمة المخلصة لبناء جيل جديد يواصل رحلة الفن التشكيلي السعودي.

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