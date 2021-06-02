"التويم" يروي قصصًا واقعية في كتابه "رحلة الكفاح في الصرافة والأعمال"

كتب مقدمته "سلطان بن سلمان" مثنيًا على سيرته

صدر حديثًا كتاب للمؤلف سعود بن عبدالعزيز التويم يتناول السيرة الذاتية للمصرفي صالح حمزة صيرفي بعنوان "رحلة الكفاح في الصرافة والأعمال"، يكشف النقاب عن امتهان الأسرة لمهنة الصرافة ومحافظتها على أعمال هذه المهنة جيلًا بعد جيل؛ حيث دأبت الأسرة على تدريب أبنائها على أعمال وأسرار مهنة الصرافة على مدى يزيد على 200 عام.

وقال التويم: إن كاتب المقدمة للكتاب هو مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أثنى على سيرة رجل الأعمال والمصرفي صالح صيرفي ورحلة في عالم الأعمال والمال، وبذله الكثير من المال في أوجه الخير، وخاصة مراكز المعوقين، كما كتب تقديم الكتاب رجل الأعمال الراحل صالح عبدالله كامل الذي سطر إعجابه بسيرة الصيرفي قائلًا: علمنا الاستخلاف في الأرض.

ويكشف الكتاب قصة هروب الصيرفي من مقاعد الدراسة والعمل صبيًّا في دكان والده للصرافة بالمسعى، مرورًا بتاريخ طويل في الصرافة، حتى أصبح أحد أبرز أضلاع الصرافة في سوق الصرافة السعودية.

ويسرد الكتاب مراحل وتحولات تاريخية في مهنة الصرافة بمكة المكرمة منذ بدايتها في المسعى بالمسجد الحرام؛ فمن نطاق الحدود الضيقة في الصرافة وتبديل وشراء وبيع العملات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقصرها على تبديل وصرف العملات للحجاج، إلى نقلة نوعية في صناعة الصرافة انطلقت بدايتها الحديثة في الستينيات الميلادية من القرن الماضي، ومراحل نموها وتطورها والتحولات التاريخية في تاريخ الصرافة في السعودية.

ويحوي الكتاب الذي يقع في 380 صفحة في طبعة فاخرة على العديد من القصص التاريخية وقصص استثمار الصيرفي في العقارات ونشاطه الذي برز بصفقة أسواق الأمير عبدالله الفيصل في الغزة، في أواخر ستينيات القرن الماضي، حينما قام بشراء أسواق الأمير عبدالله الفيصل بقيمة 80 مليون ريال في صفقة وصفت آنذاك بالتاريخية بسبب ضخامة المبلغ، خاصةً ومع دخول السوق في توسعة الملك فهد للمسجد الحرام؛ حيث تم تقدير التعويض في السوق بحوالي مليار ريال.

ونقل الكتاب عبر صفحاته تجارب صالح صيرفي في عمل الصرافة ومرحلة تأميم مدخراته واستثماراته ومصادرتها في مصر خلال فترة الرئيس جمال عبد الناصر، وكيف استطاع الهرب من مصر إلى لبنان ثم العودة إلى السعودية، وقصة خسارة خمسة مليارات ريال في بورصة زيوريخ، والعديد من القصص والمواقف الشجاعة في محافظ الاستثمار المتنوعة.

كما يكشف الكتاب النقاب على مرحلة مهمة في استثمارات الذهب، والأسهم، والتحالفات، والخلافات بين رجال الأعمال في الحجاز. الكتاب صادر عن دار سعود للنشر. وقال المؤلف: إن إعداده استغرق أكثر من عامين من البحث والتنقيب في ملفات الصرافة في الحجاز.