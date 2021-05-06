القمعري يرزق بعبدالرحمن

رزق رئيس قسم الممتلكات بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمكة، سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي، بمولوده البكر، وأسماه عبدالرحمن تيمناً بوالده.
جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وأقر به أعين والديه.
رزق رئيس قسم الممتلكات بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمكة، سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي، بمولوده البكر، وأسماه عبدالرحمن تيمناً بوالده.
جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وأقر به أعين والديه.
رزق رئيس قسم الممتلكات بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمكة، سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي، بمولوده البكر، وأسماه عبدالرحمن تيمناً بوالده.
جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وأقر به أعين والديه.
رزق رئيس قسم الممتلكات بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بمكة، سعيد بن عبدالرحمن القمعري الغامدي، بمولوده البكر، وأسماه عبدالرحمن تيمناً بوالده.
جعله الله من مواليد السعادة وأنبته نباتاً حسناً وأقر به أعين والديه.