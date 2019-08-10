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شاهد.. نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف الملك بالمشعر عبر شاشات ضخمة

ضِمن الخدمات التي تقدّمها الشؤون الإسلامية بمتابعة "آل الشيخ".. ترجمة بـ30 لغة

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة- خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ، التي يلقيها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء في مسجد نمرة، إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان -يحفظه الله- على مشعر عرفات، كما تم ترجمة الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم؛ من خلال توفير مترجمين، وعبر سماعات لاسلكية وشاشات ضخمة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

من جهة أخرى، وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم جميع سبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتذليل كل الصعوبات؛ حتى يتفرغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف الملك بالمشعر عبر شاشات ضخمة
سبق

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة- خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ، التي يلقيها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء في مسجد نمرة، إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان -يحفظه الله- على مشعر عرفات، كما تم ترجمة الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم؛ من خلال توفير مترجمين، وعبر سماعات لاسلكية وشاشات ضخمة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

من جهة أخرى، وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم جميع سبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتذليل كل الصعوبات؛ حتى يتفرغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:11 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:34 PM

شاهد.. نقل خطبة عرفة مباشرة لمقر ضيوف الملك بالمشعر عبر شاشات ضخمة

ضِمن الخدمات التي تقدّمها الشؤون الإسلامية بمتابعة "آل الشيخ".. ترجمة بـ30 لغة

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
0
3,774

تنقل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة- خطبة يوم عرفة لهذا العام 1440هـ، التي يلقيها الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء في مسجد نمرة، إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان -يحفظه الله- على مشعر عرفات، كما تم ترجمة الخطبة إلى أكثر من 30 لغة من لغات العالم؛ من خلال توفير مترجمين، وعبر سماعات لاسلكية وشاشات ضخمة.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.

من جهة أخرى، وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم جميع سبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتذليل كل الصعوبات؛ حتى يتفرغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.

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