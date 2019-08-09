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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية على مكة ويستمر هطول الأمطار في جازان وعسير والباحة والطائف

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض تمتد الى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى نجران. في حين يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج ،من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية على مكة ويستمر هطول الأمطار في جازان وعسير والباحة والطائف
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى نجران. في حين يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج ،من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
08:37 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية على مكة ويستمر هطول الأمطار في جازان وعسير والباحة والطائف

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض تمتد الى نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى نجران. في حين يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج ،من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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