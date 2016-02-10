النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر: دخول "كشك ولادة مكة" متُاح للنساء المرافقات دون غيرهن من الرجال

لمساعدة الأم الحامل على تحمّل آلام المخاض

كشفت مصادر لـ"سبق" أن القرار الذي أصدره مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم، حول السماح بوجود مُرافق لمساعدة الأم الحامل على تحمّل الآم المخاض في غرفة الولادة؛ يقتصر فقط على الإناث المرافقات فقط دون غيرهن من الرجال.

وفي التفاصيل؛ أتاح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إمكانية مرافقة "الأم الحامل" داخل غرفة الولادة في خطوة لم يسبقه مستشفى في تطبيقها، بعد أن كانت "أكشك الولادة" لا يُسمح بالدخول إليها للمرافقين من الجنسين على حدٍ سواء.

وقد بدأ المستشفى بشكل فعلي السماح بوجود مرافق "امرأة"، تقدّم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل آلام المخاض في غرفة الولادة، مع ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى سمحت للمرافقين الإناث فقط دون الرجال للدخول مع "الحامل" غرفة الولادة، وليس كما يُشاع أنه سُمح للرجال مرافقة أزواجهم داخل كشك الولادة بذات المستشفى.

ولم تستبعد المصادر، أنه قد يُسمح للرجال الدخول مع زوجاتهم غرفة الولادة بذات المستشفى مستقبلاً، شريطة تهيئة المكان من حيث الخصوصية ونحوها.

مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر: دخول "كشك ولادة مكة" متُاح للنساء المرافقات دون غيرهن من الرجال
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن القرار الذي أصدره مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم، حول السماح بوجود مُرافق لمساعدة الأم الحامل على تحمّل الآم المخاض في غرفة الولادة؛ يقتصر فقط على الإناث المرافقات فقط دون غيرهن من الرجال.

وفي التفاصيل؛ أتاح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إمكانية مرافقة "الأم الحامل" داخل غرفة الولادة في خطوة لم يسبقه مستشفى في تطبيقها، بعد أن كانت "أكشك الولادة" لا يُسمح بالدخول إليها للمرافقين من الجنسين على حدٍ سواء.

وقد بدأ المستشفى بشكل فعلي السماح بوجود مرافق "امرأة"، تقدّم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل آلام المخاض في غرفة الولادة، مع ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى سمحت للمرافقين الإناث فقط دون الرجال للدخول مع "الحامل" غرفة الولادة، وليس كما يُشاع أنه سُمح للرجال مرافقة أزواجهم داخل كشك الولادة بذات المستشفى.

ولم تستبعد المصادر، أنه قد يُسمح للرجال الدخول مع زوجاتهم غرفة الولادة بذات المستشفى مستقبلاً، شريطة تهيئة المكان من حيث الخصوصية ونحوها.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
04:25 PM

مصادر: دخول "كشك ولادة مكة" متُاح للنساء المرافقات دون غيرهن من الرجال

لمساعدة الأم الحامل على تحمّل آلام المخاض

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
2,945

كشفت مصادر لـ"سبق" أن القرار الذي أصدره مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم، حول السماح بوجود مُرافق لمساعدة الأم الحامل على تحمّل الآم المخاض في غرفة الولادة؛ يقتصر فقط على الإناث المرافقات فقط دون غيرهن من الرجال.

وفي التفاصيل؛ أتاح مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، إمكانية مرافقة "الأم الحامل" داخل غرفة الولادة في خطوة لم يسبقه مستشفى في تطبيقها، بعد أن كانت "أكشك الولادة" لا يُسمح بالدخول إليها للمرافقين من الجنسين على حدٍ سواء.

وقد بدأ المستشفى بشكل فعلي السماح بوجود مرافق "امرأة"، تقدّم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل آلام المخاض في غرفة الولادة، مع ضرورة إتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

وعلمت "سبق" أن إدارة المستشفى سمحت للمرافقين الإناث فقط دون الرجال للدخول مع "الحامل" غرفة الولادة، وليس كما يُشاع أنه سُمح للرجال مرافقة أزواجهم داخل كشك الولادة بذات المستشفى.

ولم تستبعد المصادر، أنه قد يُسمح للرجال الدخول مع زوجاتهم غرفة الولادة بذات المستشفى مستقبلاً، شريطة تهيئة المكان من حيث الخصوصية ونحوها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,106
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,595

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة