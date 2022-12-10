مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية في مأرب
على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من معاناتهم
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية، التي تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدّمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية في مأرب
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-12-10
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية، التي تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدّمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
01:41 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1500 سلة غذائية في مأرب
على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من معاناتهم
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1500 سلة غذائية على النازحين والأسر الأكثر احتياجاً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، ضمن مشروع توزيع 49 ألف سلة غذائية، التي تستهدف محافظات: (مأرب، البيضاء، الجوف، صنعاء).
ويأتي هذا التوزيع امتداداً للمشروعات الإغاثية التي يقدّمها المركز لجميع أبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.