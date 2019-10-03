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"صحة مكة" تُدشّن عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بمقر الكلية التقنية

خدمات علاجية وتوعوية تستمر لعام كامل للراغبين في ترك هذه الآفة

دشنت "صحة مكة المكرمة" العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين بالكلية التقنية بحضور الدكتور عبدالله بن علي الأعرج عميد الكلية.

وتُقدم العيادة المتنقلة الخدمات التوعوية والعلاجية لجميع طلاب ومنسوبي الكلية، ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص مديرية الصحة على تنفيذها مع مختلف القطاعات.

وتم خلال التدشين إقامة معرض توعوي شارك فيه قسم الأمراض المزمنة لتوعية طلاب الكلية.

وتهدف العيادات المتنقلة إلى الوصول للمستفيدين في أماكن عملهم؛ حيث تستمر أنشطة العيادة لمدة عام كامل.

جدير بالذكر أن هناك عدد 4 عيادات متنقلة في مكة المكرمة (عيادة جامعة أم القرى- قسم الطلاب، عيادة جامعة أم القرى- قسم الطالبات، عيادة الكلية التقنية بالجموم، وعيادة مركز قوى الأمن بالعزيزية)، كما أن هناك أكثر من 20 عيادة ثابتة أخرى في مراكز ومستشفيات صحة مكة المكرمة.

وتقدم هذه العيادات خدمة متكاملة لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ويشرف عليها فريق طبي مدرب ومؤهل؛ حيث وفّرت الوزارة الأدوية الطبية اللازمة لعلاجهم من آفة التدخين، كما يمكن حجز موعد بالاتصال على الرقم 937.

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"صحة مكة" تُدشّن عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بمقر الكلية التقنية
سبق

دشنت "صحة مكة المكرمة" العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين بالكلية التقنية بحضور الدكتور عبدالله بن علي الأعرج عميد الكلية.

وتُقدم العيادة المتنقلة الخدمات التوعوية والعلاجية لجميع طلاب ومنسوبي الكلية، ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص مديرية الصحة على تنفيذها مع مختلف القطاعات.

وتم خلال التدشين إقامة معرض توعوي شارك فيه قسم الأمراض المزمنة لتوعية طلاب الكلية.

وتهدف العيادات المتنقلة إلى الوصول للمستفيدين في أماكن عملهم؛ حيث تستمر أنشطة العيادة لمدة عام كامل.

جدير بالذكر أن هناك عدد 4 عيادات متنقلة في مكة المكرمة (عيادة جامعة أم القرى- قسم الطلاب، عيادة جامعة أم القرى- قسم الطالبات، عيادة الكلية التقنية بالجموم، وعيادة مركز قوى الأمن بالعزيزية)، كما أن هناك أكثر من 20 عيادة ثابتة أخرى في مراكز ومستشفيات صحة مكة المكرمة.

وتقدم هذه العيادات خدمة متكاملة لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ويشرف عليها فريق طبي مدرب ومؤهل؛ حيث وفّرت الوزارة الأدوية الطبية اللازمة لعلاجهم من آفة التدخين، كما يمكن حجز موعد بالاتصال على الرقم 937.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:42 AM

"صحة مكة" تُدشّن عيادة متنقلة للإقلاع عن التدخين بمقر الكلية التقنية

خدمات علاجية وتوعوية تستمر لعام كامل للراغبين في ترك هذه الآفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشنت "صحة مكة المكرمة" العيادة المتنقلة لمكافحة التدخين بالكلية التقنية بحضور الدكتور عبدالله بن علي الأعرج عميد الكلية.

وتُقدم العيادة المتنقلة الخدمات التوعوية والعلاجية لجميع طلاب ومنسوبي الكلية، ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص مديرية الصحة على تنفيذها مع مختلف القطاعات.

وتم خلال التدشين إقامة معرض توعوي شارك فيه قسم الأمراض المزمنة لتوعية طلاب الكلية.

وتهدف العيادات المتنقلة إلى الوصول للمستفيدين في أماكن عملهم؛ حيث تستمر أنشطة العيادة لمدة عام كامل.

جدير بالذكر أن هناك عدد 4 عيادات متنقلة في مكة المكرمة (عيادة جامعة أم القرى- قسم الطلاب، عيادة جامعة أم القرى- قسم الطالبات، عيادة الكلية التقنية بالجموم، وعيادة مركز قوى الأمن بالعزيزية)، كما أن هناك أكثر من 20 عيادة ثابتة أخرى في مراكز ومستشفيات صحة مكة المكرمة.

وتقدم هذه العيادات خدمة متكاملة لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، ويشرف عليها فريق طبي مدرب ومؤهل؛ حيث وفّرت الوزارة الأدوية الطبية اللازمة لعلاجهم من آفة التدخين، كما يمكن حجز موعد بالاتصال على الرقم 937.

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