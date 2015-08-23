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خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شابًا من بيع الحبحب بمكة

"الفهمي" ناشد المسؤولين في "الصحة" بعلاجه عبر نقله إلى مركز متخصص

لم يعد الشاب صياف الفهمي ذو الـ 24 عامًا قادرًا على مزاولة بيع "الحبحب" - مصدر دخله الوحيد - في طرقات وشوارع مكة المكرمة، بسبب تعرّضه لحادث أليم وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه من تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبب في فقد بصره في إحدى عينيه.

ويقول الشاب "الفهمي" لـ"سبق" والألم يعتصره وهو يستذكر ذلك الحادث الذي غيّر مجرى حياته تمامًا: في منتصف شهر شوال الماضي من العام المنصرم لم يكن يومًا عاديًا بالنسبة لي؛ حيث غير ذلك اليوم مجرى حياتي تمامًا بعد أن تعرّضت لحادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة، وكنتُ وحيدًا في السيارة أشقّ طريقي نحو محافظة الطائف، ولكن كان القدر أسبق، فلم أذكر من ذلك الموقف سوى أنني استيقظت داخل مستشفى النور التخصصي والأطباء يحيطون بي، حينها علمتُ أنني مصاب من جراء الحادث.

وأضاف: نتج من الحادث كسر في رجلي وضربة في صمام القلب استدعى ذلك إجراء عملية قلب مفتوح وعملية جراحية في القدم، كما تسبب الحادث في تلف عيني وفقدان البصر.

وتابع: غادرت المستشفى بعين واحدة، والحمد لله على قضائه وقدره، وأملي هو قبولي في أي مركز متخصص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولدي معاملة في الهند والأخرى في مصر ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أني لم أجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

وأشار "الفهمي"- وهو خريج إدارة مكتبية من الكلية التقنية- إلى أن الحادث غيّر مجرى حياته، فلم يعد بائعًا لـ "الحبحب"، كما اعتاد على تلك المهنة في شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، قبل وقوع الحادث الذي وصفه بالأليم، ولم يكن أمامه سوى البحث عن مستشفيات من أجل العلاج، مناشدًا المسؤولين في وزارة الصحة بعلاجه ونقله إلى مستشفى متخصص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شابًا من بيع الحبحب بمكة
سبق

لم يعد الشاب صياف الفهمي ذو الـ 24 عامًا قادرًا على مزاولة بيع "الحبحب" - مصدر دخله الوحيد - في طرقات وشوارع مكة المكرمة، بسبب تعرّضه لحادث أليم وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه من تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبب في فقد بصره في إحدى عينيه.

ويقول الشاب "الفهمي" لـ"سبق" والألم يعتصره وهو يستذكر ذلك الحادث الذي غيّر مجرى حياته تمامًا: في منتصف شهر شوال الماضي من العام المنصرم لم يكن يومًا عاديًا بالنسبة لي؛ حيث غير ذلك اليوم مجرى حياتي تمامًا بعد أن تعرّضت لحادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة، وكنتُ وحيدًا في السيارة أشقّ طريقي نحو محافظة الطائف، ولكن كان القدر أسبق، فلم أذكر من ذلك الموقف سوى أنني استيقظت داخل مستشفى النور التخصصي والأطباء يحيطون بي، حينها علمتُ أنني مصاب من جراء الحادث.

وأضاف: نتج من الحادث كسر في رجلي وضربة في صمام القلب استدعى ذلك إجراء عملية قلب مفتوح وعملية جراحية في القدم، كما تسبب الحادث في تلف عيني وفقدان البصر.

وتابع: غادرت المستشفى بعين واحدة، والحمد لله على قضائه وقدره، وأملي هو قبولي في أي مركز متخصص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولدي معاملة في الهند والأخرى في مصر ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أني لم أجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

وأشار "الفهمي"- وهو خريج إدارة مكتبية من الكلية التقنية- إلى أن الحادث غيّر مجرى حياته، فلم يعد بائعًا لـ "الحبحب"، كما اعتاد على تلك المهنة في شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، قبل وقوع الحادث الذي وصفه بالأليم، ولم يكن أمامه سوى البحث عن مستشفيات من أجل العلاج، مناشدًا المسؤولين في وزارة الصحة بعلاجه ونقله إلى مستشفى متخصص.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:23 AM

خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شابًا من بيع الحبحب بمكة

"الفهمي" ناشد المسؤولين في "الصحة" بعلاجه عبر نقله إلى مركز متخصص

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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25,309

لم يعد الشاب صياف الفهمي ذو الـ 24 عامًا قادرًا على مزاولة بيع "الحبحب" - مصدر دخله الوحيد - في طرقات وشوارع مكة المكرمة، بسبب تعرّضه لحادث أليم وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه من تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبب في فقد بصره في إحدى عينيه.

ويقول الشاب "الفهمي" لـ"سبق" والألم يعتصره وهو يستذكر ذلك الحادث الذي غيّر مجرى حياته تمامًا: في منتصف شهر شوال الماضي من العام المنصرم لم يكن يومًا عاديًا بالنسبة لي؛ حيث غير ذلك اليوم مجرى حياتي تمامًا بعد أن تعرّضت لحادث مروري على طريق البيضاء جنوبي مكة المكرمة، وكنتُ وحيدًا في السيارة أشقّ طريقي نحو محافظة الطائف، ولكن كان القدر أسبق، فلم أذكر من ذلك الموقف سوى أنني استيقظت داخل مستشفى النور التخصصي والأطباء يحيطون بي، حينها علمتُ أنني مصاب من جراء الحادث.

وأضاف: نتج من الحادث كسر في رجلي وضربة في صمام القلب استدعى ذلك إجراء عملية قلب مفتوح وعملية جراحية في القدم، كما تسبب الحادث في تلف عيني وفقدان البصر.

وتابع: غادرت المستشفى بعين واحدة، والحمد لله على قضائه وقدره، وأملي هو قبولي في أي مركز متخصص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولدي معاملة في الهند والأخرى في مصر ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أني لم أجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

وأشار "الفهمي"- وهو خريج إدارة مكتبية من الكلية التقنية- إلى أن الحادث غيّر مجرى حياته، فلم يعد بائعًا لـ "الحبحب"، كما اعتاد على تلك المهنة في شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، قبل وقوع الحادث الذي وصفه بالأليم، ولم يكن أمامه سوى البحث عن مستشفيات من أجل العلاج، مناشدًا المسؤولين في وزارة الصحة بعلاجه ونقله إلى مستشفى متخصص.

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