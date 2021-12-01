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"التجانس العالمي" يدعو إلى دعم سلاسل الإمداد والمستلزمات الطبية

توصية بدعم الجهود العلمية لمنع التزوير والتقليد في سوق الأجهزة

أوصت دول منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية عبر بيانها الختامي في الاجتماع السنوي الـ 25 الذي تنظمه المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى لتشجيع الابتكار ودعم صناعة الأجهزة الطبية من خلال التسريع في أعمال تجانس وتقارب الأنظمة بين الدول، واستدامة سلاسل الإمداد للأجهزة الطبية وتوفر الجهاز والمستلزم الطبي للمريض ضمن الجهود الدولية في مواجهة الجوائح.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بدعم الجهود العلمية لمنع حالات التزوير والتقليد في سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية عبر تشديد التقييم العلمي والإكلينيكي والرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد تسويقها، وتعزيز مواكبة التطورات التقنية في الأجهزة الطبية والصحة الرقمية والدراسات السريرية.

من جانبه، أشاد رئيس منظمة التجانس العالمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان بصدور نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية في المملكة، موضحاً الأثر الإيجابي الكبير في دعم وتحفيز صناعة الأجهزة الطبية في المملكة وتشجيع الابتكارات كون هذا النظام متجانساً مع الأنظمة والتشريعات الدولية.

وأوضح المهندس "الضلعان" أن للمملكة تجربة رائدة في منح اعتماد استخدام طارئ للأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الهام خلال الجائحة كأجهزة الحماية الشخصية والكواشف المخبرية الطبية مع التشديد على التأكد من متطلبات الجودة والسلامة، كما تم تسريع التقييم العلمي لأجهزة التنفس الاصطناعي، وتم مشاركتها مع الأعضاء في منظمة التجانس العالمي، مما سهل في وصول الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل أسرع وتوفرها لمقدمي الرعاية الصحية.

يُذكر أن الاجتماع قد شهد مناقشة التقارب والتجانس الرقابي والتشريعي للأجهزة الطبية بانضمام عدد من المنظمات في المشاركة العلمية كالملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية International Medical Devices Regulators Forum، ومنظمة التجمع العالمي لمصنعي أجهزة التصوير الطبي التشخيصي والعلاج الإشعاعي ومنظمة الترميز العالمي للأجهزة الطبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتقنيات الطبية ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق أسيا وتحالف البلدان الأمريكية للتقارب التنظيمي لقطاع التقنيات الطبية والمنتدى الإفريقي للأجهزة الطبية وكذلك التحالف العالمي للتقنيات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجانس العالمي" يدعو إلى دعم سلاسل الإمداد والمستلزمات الطبية
سبق

أوصت دول منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية عبر بيانها الختامي في الاجتماع السنوي الـ 25 الذي تنظمه المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى لتشجيع الابتكار ودعم صناعة الأجهزة الطبية من خلال التسريع في أعمال تجانس وتقارب الأنظمة بين الدول، واستدامة سلاسل الإمداد للأجهزة الطبية وتوفر الجهاز والمستلزم الطبي للمريض ضمن الجهود الدولية في مواجهة الجوائح.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بدعم الجهود العلمية لمنع حالات التزوير والتقليد في سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية عبر تشديد التقييم العلمي والإكلينيكي والرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد تسويقها، وتعزيز مواكبة التطورات التقنية في الأجهزة الطبية والصحة الرقمية والدراسات السريرية.

من جانبه، أشاد رئيس منظمة التجانس العالمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان بصدور نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية في المملكة، موضحاً الأثر الإيجابي الكبير في دعم وتحفيز صناعة الأجهزة الطبية في المملكة وتشجيع الابتكارات كون هذا النظام متجانساً مع الأنظمة والتشريعات الدولية.

وأوضح المهندس "الضلعان" أن للمملكة تجربة رائدة في منح اعتماد استخدام طارئ للأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الهام خلال الجائحة كأجهزة الحماية الشخصية والكواشف المخبرية الطبية مع التشديد على التأكد من متطلبات الجودة والسلامة، كما تم تسريع التقييم العلمي لأجهزة التنفس الاصطناعي، وتم مشاركتها مع الأعضاء في منظمة التجانس العالمي، مما سهل في وصول الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل أسرع وتوفرها لمقدمي الرعاية الصحية.

يُذكر أن الاجتماع قد شهد مناقشة التقارب والتجانس الرقابي والتشريعي للأجهزة الطبية بانضمام عدد من المنظمات في المشاركة العلمية كالملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية International Medical Devices Regulators Forum، ومنظمة التجمع العالمي لمصنعي أجهزة التصوير الطبي التشخيصي والعلاج الإشعاعي ومنظمة الترميز العالمي للأجهزة الطبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتقنيات الطبية ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق أسيا وتحالف البلدان الأمريكية للتقارب التنظيمي لقطاع التقنيات الطبية والمنتدى الإفريقي للأجهزة الطبية وكذلك التحالف العالمي للتقنيات الطبية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:32 PM

"التجانس العالمي" يدعو إلى دعم سلاسل الإمداد والمستلزمات الطبية

توصية بدعم الجهود العلمية لمنع التزوير والتقليد في سوق الأجهزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصت دول منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية عبر بيانها الختامي في الاجتماع السنوي الـ 25 الذي تنظمه المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى لتشجيع الابتكار ودعم صناعة الأجهزة الطبية من خلال التسريع في أعمال تجانس وتقارب الأنظمة بين الدول، واستدامة سلاسل الإمداد للأجهزة الطبية وتوفر الجهاز والمستلزم الطبي للمريض ضمن الجهود الدولية في مواجهة الجوائح.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بدعم الجهود العلمية لمنع حالات التزوير والتقليد في سوق الأجهزة والمستلزمات الطبية عبر تشديد التقييم العلمي والإكلينيكي والرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية بعد تسويقها، وتعزيز مواكبة التطورات التقنية في الأجهزة الطبية والصحة الرقمية والدراسات السريرية.

من جانبه، أشاد رئيس منظمة التجانس العالمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء المهندس علي الضلعان بصدور نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية في المملكة، موضحاً الأثر الإيجابي الكبير في دعم وتحفيز صناعة الأجهزة الطبية في المملكة وتشجيع الابتكارات كون هذا النظام متجانساً مع الأنظمة والتشريعات الدولية.

وأوضح المهندس "الضلعان" أن للمملكة تجربة رائدة في منح اعتماد استخدام طارئ للأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الهام خلال الجائحة كأجهزة الحماية الشخصية والكواشف المخبرية الطبية مع التشديد على التأكد من متطلبات الجودة والسلامة، كما تم تسريع التقييم العلمي لأجهزة التنفس الاصطناعي، وتم مشاركتها مع الأعضاء في منظمة التجانس العالمي، مما سهل في وصول الأجهزة والمستلزمات الطبية بشكل أسرع وتوفرها لمقدمي الرعاية الصحية.

يُذكر أن الاجتماع قد شهد مناقشة التقارب والتجانس الرقابي والتشريعي للأجهزة الطبية بانضمام عدد من المنظمات في المشاركة العلمية كالملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية International Medical Devices Regulators Forum، ومنظمة التجمع العالمي لمصنعي أجهزة التصوير الطبي التشخيصي والعلاج الإشعاعي ومنظمة الترميز العالمي للأجهزة الطبية ومنظمة آسيا والمحيط الهادئ للتقنيات الطبية ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة دول جنوب شرق أسيا وتحالف البلدان الأمريكية للتقارب التنظيمي لقطاع التقنيات الطبية والمنتدى الإفريقي للأجهزة الطبية وكذلك التحالف العالمي للتقنيات الطبية.

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