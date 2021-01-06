النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في زيارة رسمية.. الفيصل يستقبل رئيس «فيفا» في الرياض

تأتي الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية

فتَح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ملف سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى الرياض في زيارة رسمية، الأربعاء، وكان في استقباله وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة بين الطرفين.

وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في زيارة رسمية.. الفيصل يستقبل رئيس «فيفا» في الرياض
سبق

فتَح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ملف سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى الرياض في زيارة رسمية، الأربعاء، وكان في استقباله وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة بين الطرفين.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:37 PM

في زيارة رسمية.. الفيصل يستقبل رئيس «فيفا» في الرياض

تأتي الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
475

فتَح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ملف سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى الرياض في زيارة رسمية، الأربعاء، وكان في استقباله وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة بين الطرفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,638

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة