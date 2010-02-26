فيديو لطالبين يتشاجران بالفصل ..المعلم اكتفى بالتصوير وهذا كان عقابه

أوقف مسؤولو التعليم في مدينة ماكيني بولاية تكساس الأمريكية، معلما بإحدى المدارس الثانوية، عقب بث شريط فيديو يظهر فيه المعلم وهو يقوم بتصوير إثنين من طلابه أثناء مضاربة بينهما داخل الفصل الدراسي، دون أن يتدخل لإيقاف المضاربة.

وحسب شبكة تليفزيون " سي بي إس" الاخبارية، تم بث الفيديو الصادم يوم الأربعاء الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس اليوم وصلت بلاغات عديدة لإدارة التعليم بالمدينة، فصدر قرار إيقاف المعلم حتى ينتهي التحقيق معه بالواقعة.

وحسب " سي بي إس"، التي بثت الشريط: فإن المعلم لم يكتف بدور المشاهد للمضاربة بين الطالبين داخل أحد فصول مدرسة ماكيني العليا، بل قام بالتقاط فيديو للمضاربة وسط ضحكات بعض الطلاب واستهجان البعض الآخر، فيما قام بعض الطلاب بالتقاط فيديو للمعلم وهو يقوم بتصوير الطالبين.

وقال مسؤولو التعليم بالمدينة: " كان على المعلم أن يتدخل لإيقاف المضاربة، أو يستدعي مسؤولي المدرسة لمساعدته في إيقافها".