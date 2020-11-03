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ذات الاستخدام الواحد.. توزيع مليون عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام

دعم المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لأكثر من 50

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث تم توزيع أكثر من (500) ألف عبوة زمزم للمرحلة الأولى، وقرابة 700 ألف عبوة زمزم للمرحلة الثانية على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأضاف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة.

وأشار "الندوي" إلى أن الرئاسة كثفت من أعداد الموظفين ليصل إلى حوالي 128 موظًفا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة البالغ عددهم 600 عامل.

وتمت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذات الاستخدام الواحد.. توزيع مليون عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث تم توزيع أكثر من (500) ألف عبوة زمزم للمرحلة الأولى، وقرابة 700 ألف عبوة زمزم للمرحلة الثانية على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأضاف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة.

وأشار "الندوي" إلى أن الرئاسة كثفت من أعداد الموظفين ليصل إلى حوالي 128 موظًفا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة البالغ عددهم 600 عامل.

وتمت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:18 PM

ذات الاستخدام الواحد.. توزيع مليون عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام

دعم المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي يصل عددها لأكثر من 50

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي: الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث تم توزيع أكثر من (500) ألف عبوة زمزم للمرحلة الأولى، وقرابة 700 ألف عبوة زمزم للمرحلة الثانية على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وأضاف: تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة.

وأشار "الندوي" إلى أن الرئاسة كثفت من أعداد الموظفين ليصل إلى حوالي 128 موظًفا قاموا بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة البالغ عددهم 600 عامل.

وتمت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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