"سبق" تقرأ تاريخ مواجهات المنتخب السعودي مع نظيره السنغافوري

التاريخ يقف في صف الأخضر بـ6 انتصارات وتعادل وحيد

تتجه أعين جماهير الكرة السعودية، مساء غد الخميس، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، الذي يستضيف مواجهة الأخضر السعودي بنظيره السنغافوري لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.



تاريخ مواجهات المنتخبَين

يأمل المنتخب السعودي أن يستمرّ وقوف التاريخ بجانبه في لقاءاته مع نظيره السنغافوري؛ إذ يشكل الأخضر عقدة حقيقية لخصمه الذي فشل في تحقيق أي انتصار في تاريخ مواجهاتهما الممتدة إلى قرابة أربعة عقود من الزمن.



يعد هذا اللقاء ليس الأول الذي يجمع المنتخبين وجهاً لوجه؛ إذ يعتبر الثامن في تاريخ المواجهات بينهما، تخللها مباراتان رسميتان وخمس وديات كان الأخضر فيها صاحب الكلمة العليا بحصده الانتصارات في 6 مناسبات وتعادل وحيد حضر مع أول اللقاءات، سجل خلالها 18 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين.



البداية كانت في المباراة الودية التي احتضنتها العاصمة السنغافورية في 24 من فبراير عام 1981، في حين آخر لقاءاتهما كان في تصفيات كأس العالم 2010 الذي أقيم في سنغافورة أيضاً وانتهى بفوز الأخضر بثلاثية بيضاء.



ملعب المباراة

ستكون مباراة سنغافورة الأولى التي تستضيفها مدينة بريدة للمنتخب السعودي، وبالتالي ستنضم إلى قائمة المدن السعودية الثماني التي لعب بها الأخضر؛ حيث سبق أن خاض خلال السنوات الماضية مباريات ودية ورسمية في الرياض وجدة والدمام والخبر والطائف وأبها والهفوف والجبيل.



وخاض المنتخب السعودي 250 مباراة في أرجاء المملكة؛ منها 136 مباراة في الرياض بدأت منذ عام 1967، و46 مباراة في جدة منذ 1976، والدمام 37 مباراة في ذات العام، والخبر 20 مباراة أُولاها في العام 1980.



واحتضنت الطائف 7 مباريات للمنتخب السعودي بدأت عام 1985، ومباراتين في أبها عام 1999، ومباراة واحدة في الهفوف عام 2012، وأخرى في الجبيل أمام فنلندا عام 1984.



تصنيف المنتخبَين

يأتي المنتخب السعودي في المرتبة 70 عالميّاً والثامن آسيويّاً وفق تصنيف الفيفا الأخير لشهر سبتمبر الماضي، فيما يحتلّ منتخب سنغافورة المرتبة 157 عالميّاً والـ32 آسيويّاً.