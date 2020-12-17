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هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

بعد أن فُرض إغلاق صارم لمدة 5 أسابيع

سجلت هولندا 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

الزيادة الحادة للإصابات تأتي بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم الأحد الماضي لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

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هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
سبق

سجلت هولندا 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

الزيادة الحادة للإصابات تأتي بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم الأحد الماضي لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
06:17 PM

هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

بعد أن فُرض إغلاق صارم لمدة 5 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت هولندا 13000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

الزيادة الحادة للإصابات تأتي بعد أيام فقط من فرض إغلاق صارم لمدة خمسة أسابيع في البلاد.

يذكر أن أكثر من 10 آلاف شخص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس في هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم الأحد الماضي لمناقشة فرض المزيد من الإجراءات للحد من انتشار المرض.

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