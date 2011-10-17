النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": جائحة كورونا مستمرة عالمياً.. وحققنا في السعودية خطوات مهمة جداً في مواجهتها

يجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية.. أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا الجرعتين

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة #كورونا مستمرة حول العالم.. ونحن في السعودية حققنا خطوات مهمة جداً في مواجهتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وتابع: على من لم يكملوا التحصين من #كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان، مبيناً أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح #كورونا.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين.

وقال: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": جائحة كورونا مستمرة عالمياً.. وحققنا في السعودية خطوات مهمة جداً في مواجهتها
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة #كورونا مستمرة حول العالم.. ونحن في السعودية حققنا خطوات مهمة جداً في مواجهتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وتابع: على من لم يكملوا التحصين من #كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان، مبيناً أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح #كورونا.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين.

وقال: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:05 PM

متحدث "الصحة": جائحة كورونا مستمرة عالمياً.. وحققنا في السعودية خطوات مهمة جداً في مواجهتها

يجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية.. أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا الجرعتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,213

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة #كورونا مستمرة حول العالم.. ونحن في السعودية حققنا خطوات مهمة جداً في مواجهتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وتابع: على من لم يكملوا التحصين من #كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان، مبيناً أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح #كورونا.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين.

وقال: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة