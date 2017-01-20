ويُعتبر تقديم هذه الخدمة المتقدمة إضافة مميزه لمركز طب وجراحة القلب من أجل خدمة المرضى الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب؛ حيث يعمل الجهاز على حماية القلب من اضطراب النبضات القلبية الخطيرة، ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode)، تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي يُنتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء أول عمليتين لزراعة صاعق كهربائي لمريضيْ قلب بمنطقة تبوك؛ حيث قام فريق طبي متخصص بإجراء العملية للمريضين وتكللت بالنجاح.

"بطارية".. نجاح أول عمليتين لزراعة صاعق كهربائي لمريضيْ قلب بتبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء أول عمليتين لزراعة صاعق كهربائي لمريضيْ قلب بمنطقة تبوك؛ حيث قام فريق طبي متخصص بإجراء العملية للمريضين وتكللت بالنجاح. ويُعتبر تقديم هذه الخدمة المتقدمة إضافة مميزه لمركز طب وجراحة القلب من أجل خدمة المرضى الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب؛ حيث يعمل الجهاز على حماية القلب من اضطراب النبضات القلبية الخطيرة، ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode)، تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي يُنتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 10:31 AM

"بطارية".. نجاح أول عمليتين لزراعة صاعق كهربائي لمريضيْ قلب بتبوك جهاز يتألف من كبسولة صغيرة ويعمل ليحمي من اضطراب النبضات الخطيرة





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نجح مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إجراء أول عمليتين لزراعة صاعق كهربائي لمريضيْ قلب بمنطقة تبوك؛ حيث قام فريق طبي متخصص بإجراء العملية للمريضين وتكللت بالنجاح.

ويُعتبر تقديم هذه الخدمة المتقدمة إضافة مميزه لمركز طب وجراحة القلب من أجل خدمة المرضى الذين يعانون من ضعف في عضلة القلب؛ حيث يعمل الجهاز على حماية القلب من اضطراب النبضات القلبية الخطيرة، ويتألف جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي من كبسولة صغيرة توجد بداخلها بطارية ومسرى كهربائي مرن (Electrode)، تمر عبره الإشارات الكهربائية، التي يُنتجها جهاز تنظيم ضربات القلب، لتصل لخلايا عضلة القلب.