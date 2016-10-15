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بوتين يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات العربية

يُتوقع أن تشهد تجسيداً للشراكة الإستراتيجية

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتجسيداً للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا في مجالات عدة؛ منها: الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.

وستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

فلاديمير بوتين الإمارات

الرئيسية/ أخبار العالم

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بوتين يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات العربية
سبق

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتجسيداً للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا في مجالات عدة؛ منها: الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.

وستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:01 PM

بوتين يبدأ زيارة إلى دولة الإمارات العربية

يُتوقع أن تشهد تجسيداً للشراكة الإستراتيجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تعزيزاً للعلاقات الثنائية وتجسيداً للشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا في مجالات عدة؛ منها: الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية والتجارة والاقتصاد والمالية.

وستتناول الزيارة مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والعلوم والفضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية والذكاء الصناعي.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة عقد مباحثات بين البلدين حول مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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