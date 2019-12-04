القنصلية في هونج كونج تحذّر: ابتعدوا عن هذه المناطق الأربع
قالت عبر حسابها بـ "تويتر": نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات فيها اليوم
دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجّه إلى أماكن عدة؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Polytechnic University، To Kwa Wan وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.
القنصلية في هونج كونج تحذّر: ابتعدوا عن هذه المناطق الأربع
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-12-04
دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجّه إلى أماكن عدة؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Polytechnic University، To Kwa Wan وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:27 PM
القنصلية في هونج كونج تحذّر: ابتعدوا عن هذه المناطق الأربع
قالت عبر حسابها بـ "تويتر": نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات فيها اليوم
دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجّه إلى أماكن عدة؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Polytechnic University، To Kwa Wan وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.