القنصلية في هونج كونج تحذّر: ابتعدوا عن هذه المناطق الأربع

قالت عبر حسابها بـ "تويتر": نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات فيها اليوم

دعت القنصلية السعودية في #هونج_كونج المواطنين السعوديين الموجودين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجّه إلى أماكن عدة؛ وذلك نظراً للإعلان عن قيام مظاهرات بها.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في #هونج_كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية:Hung Hom, Polytechnic University، To Kwa Wan وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المناطق هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع.