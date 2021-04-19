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"بلدية تنومة" تطلق مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية

بمتابعة من أمين منطقة عسير

بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أطلقت بلدية محافظة تنومة مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية التي تستقطب المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة لمساندة البلدية في حملاتها التوعوية والتثقيفية في المنشآت التجارية والحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية بضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية تنومة عبدالله بن مفرح الشهري أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الطاقات من أبناء وبنات المحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية، وكذلك المساهمة في تحسين المشهد الحضري، ورصد مظاهر التشوه البصري، واقتراح طرق لمعالجتها.

وأضاف منسق المبادرة عبدالله عميش آل جايز، أنها طُرحت من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرة إدارة التطوع البلدي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني.

وانطلاقًا من المبادرة حث "آل جايز" الجميع من مواطنين ومقيمين على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، سائلين الله أن يكشف عنا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

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"بلدية تنومة" تطلق مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية
سبق

بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أطلقت بلدية محافظة تنومة مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية التي تستقطب المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة لمساندة البلدية في حملاتها التوعوية والتثقيفية في المنشآت التجارية والحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية بضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية تنومة عبدالله بن مفرح الشهري أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الطاقات من أبناء وبنات المحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية، وكذلك المساهمة في تحسين المشهد الحضري، ورصد مظاهر التشوه البصري، واقتراح طرق لمعالجتها.

وأضاف منسق المبادرة عبدالله عميش آل جايز، أنها طُرحت من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرة إدارة التطوع البلدي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني.

وانطلاقًا من المبادرة حث "آل جايز" الجميع من مواطنين ومقيمين على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، سائلين الله أن يكشف عنا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
12:36 AM

"بلدية تنومة" تطلق مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية

بمتابعة من أمين منطقة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أطلقت بلدية محافظة تنومة مبادرة "سواعد بلدي" التطوعية التي تستقطب المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة لمساندة البلدية في حملاتها التوعوية والتثقيفية في المنشآت التجارية والحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية بضرورة التقيد بالضوابط الاحترازية الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية تنومة عبدالله بن مفرح الشهري أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الطاقات من أبناء وبنات المحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية، وكذلك المساهمة في تحسين المشهد الحضري، ورصد مظاهر التشوه البصري، واقتراح طرق لمعالجتها.

وأضاف منسق المبادرة عبدالله عميش آل جايز، أنها طُرحت من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرة إدارة التطوع البلدي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني.

وانطلاقًا من المبادرة حث "آل جايز" الجميع من مواطنين ومقيمين على ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، سائلين الله أن يكشف عنا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.

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