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"مسك" تطلق "قيم".. هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر الألعاب الإلكترونية

منصة تستهدف رفع مستوى الوعي وتقديم معلومات موجزة تكشف المحتوى

أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" -ممثلًا في مبادرة "مسك القيم"- "منصة "قيم"، الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من الملاحظات والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء اللعب بالألعاب الإلكترونية؛ من خلال تزويدهم ووالديهم بمعلومات موجزة تكشف محتوى هذه الألعاب، وما تتضمنه من مخالفات دينية وسلوكية قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.

ونظرًا لكون الألعاب بيئة خصبة لانطلاق العديد من السلوكيات التي تؤثر على القيم؛ فقد جاءت المنصة التي تُعد الأولى من نوعها في مجال ألعاب الفيديو، بالتعاون مع مختصين تربويين ونفسيين لتقييم الألعاب في منصة إلكترونية، تغطي خمسة معايير أساسية تشمل الجوانب "الدينية والنفسية والعقلية والأخلاقية والمالية"؛ الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي بالقيم لدى اللاعب والمربي، لمساعدتهم على اتخاذ الإجراء المناسب.

ويعمل المشروع على تصنيف الألعاب وفقًا للفئات العمرية المناسبة، لتوضيح اللعبة المناسبة لكل فئة، وبيان محتوى الألعاب بوصف مختصر؛ ليسهل على المربي معرفة المحتوى الملائم واختيار الأفضل منه. كما يعمل على حصر المخالفات الأخلاقية في الألعاب المخالفة، ونشر معلومات الألعاب المصنفة على البوابة.

ويهدف ذلك لرفع مستوى القيم، وخلق جيل واعٍ بمخاطر الألعاب الإلكترونية وضررها على السلوك، ومساعدة الجهات المسؤولة على مراقبة ما يُطرح في الأسواق، والإسهام في إرشاد التربويين وأولياء الأمور.

يُذكر أن "مسك القيم" مبادرة أُطلقت إيمانًا بأهمية ترسيخ القيم في المجتمع، ومواكبة لرؤية المملكة 2030، التي نصت على ترسيخ القيم كركيزة أساسية للمجتمع الحيوي.

وتسعى من خلال برامجها إلى ترسيخ وتعزيز القيم النبيلة والأصيلة بين أفراد المجتمع من منطلق ديني ووطني، ودعم الروابط الاجتماعية، وزيادة تماسك المجتمع، وغرس ثقافة انتقال القيم من جيل إلى آخر؛ بما يحقق الاستدامة، والتأثير الإيجابي على سلوك أفراد المجتمع كافة؛ بما يضمن الفهم العميق لفوائد القيم النبيلة، وأهمية نشر ثقافة التحلي بها؛ لا سيما أنها تعتبر جزءًا أساسيًّا من مكون الثقافتين الإسلامية والعربية.

مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية مبادرة مسك القيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تطلق "قيم".. هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر الألعاب الإلكترونية
سبق

أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" -ممثلًا في مبادرة "مسك القيم"- "منصة "قيم"، الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من الملاحظات والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء اللعب بالألعاب الإلكترونية؛ من خلال تزويدهم ووالديهم بمعلومات موجزة تكشف محتوى هذه الألعاب، وما تتضمنه من مخالفات دينية وسلوكية قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.

ونظرًا لكون الألعاب بيئة خصبة لانطلاق العديد من السلوكيات التي تؤثر على القيم؛ فقد جاءت المنصة التي تُعد الأولى من نوعها في مجال ألعاب الفيديو، بالتعاون مع مختصين تربويين ونفسيين لتقييم الألعاب في منصة إلكترونية، تغطي خمسة معايير أساسية تشمل الجوانب "الدينية والنفسية والعقلية والأخلاقية والمالية"؛ الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي بالقيم لدى اللاعب والمربي، لمساعدتهم على اتخاذ الإجراء المناسب.

ويعمل المشروع على تصنيف الألعاب وفقًا للفئات العمرية المناسبة، لتوضيح اللعبة المناسبة لكل فئة، وبيان محتوى الألعاب بوصف مختصر؛ ليسهل على المربي معرفة المحتوى الملائم واختيار الأفضل منه. كما يعمل على حصر المخالفات الأخلاقية في الألعاب المخالفة، ونشر معلومات الألعاب المصنفة على البوابة.

ويهدف ذلك لرفع مستوى القيم، وخلق جيل واعٍ بمخاطر الألعاب الإلكترونية وضررها على السلوك، ومساعدة الجهات المسؤولة على مراقبة ما يُطرح في الأسواق، والإسهام في إرشاد التربويين وأولياء الأمور.

يُذكر أن "مسك القيم" مبادرة أُطلقت إيمانًا بأهمية ترسيخ القيم في المجتمع، ومواكبة لرؤية المملكة 2030، التي نصت على ترسيخ القيم كركيزة أساسية للمجتمع الحيوي.

وتسعى من خلال برامجها إلى ترسيخ وتعزيز القيم النبيلة والأصيلة بين أفراد المجتمع من منطلق ديني ووطني، ودعم الروابط الاجتماعية، وزيادة تماسك المجتمع، وغرس ثقافة انتقال القيم من جيل إلى آخر؛ بما يحقق الاستدامة، والتأثير الإيجابي على سلوك أفراد المجتمع كافة؛ بما يضمن الفهم العميق لفوائد القيم النبيلة، وأهمية نشر ثقافة التحلي بها؛ لا سيما أنها تعتبر جزءًا أساسيًّا من مكون الثقافتين الإسلامية والعربية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
01:50 PM

"مسك" تطلق "قيم".. هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر الألعاب الإلكترونية

منصة تستهدف رفع مستوى الوعي وتقديم معلومات موجزة تكشف المحتوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" -ممثلًا في مبادرة "مسك القيم"- "منصة "قيم"، الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من الملاحظات والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء اللعب بالألعاب الإلكترونية؛ من خلال تزويدهم ووالديهم بمعلومات موجزة تكشف محتوى هذه الألعاب، وما تتضمنه من مخالفات دينية وسلوكية قد تؤثر عليهم بشكل سلبي.

ونظرًا لكون الألعاب بيئة خصبة لانطلاق العديد من السلوكيات التي تؤثر على القيم؛ فقد جاءت المنصة التي تُعد الأولى من نوعها في مجال ألعاب الفيديو، بالتعاون مع مختصين تربويين ونفسيين لتقييم الألعاب في منصة إلكترونية، تغطي خمسة معايير أساسية تشمل الجوانب "الدينية والنفسية والعقلية والأخلاقية والمالية"؛ الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي بالقيم لدى اللاعب والمربي، لمساعدتهم على اتخاذ الإجراء المناسب.

ويعمل المشروع على تصنيف الألعاب وفقًا للفئات العمرية المناسبة، لتوضيح اللعبة المناسبة لكل فئة، وبيان محتوى الألعاب بوصف مختصر؛ ليسهل على المربي معرفة المحتوى الملائم واختيار الأفضل منه. كما يعمل على حصر المخالفات الأخلاقية في الألعاب المخالفة، ونشر معلومات الألعاب المصنفة على البوابة.

ويهدف ذلك لرفع مستوى القيم، وخلق جيل واعٍ بمخاطر الألعاب الإلكترونية وضررها على السلوك، ومساعدة الجهات المسؤولة على مراقبة ما يُطرح في الأسواق، والإسهام في إرشاد التربويين وأولياء الأمور.

يُذكر أن "مسك القيم" مبادرة أُطلقت إيمانًا بأهمية ترسيخ القيم في المجتمع، ومواكبة لرؤية المملكة 2030، التي نصت على ترسيخ القيم كركيزة أساسية للمجتمع الحيوي.

وتسعى من خلال برامجها إلى ترسيخ وتعزيز القيم النبيلة والأصيلة بين أفراد المجتمع من منطلق ديني ووطني، ودعم الروابط الاجتماعية، وزيادة تماسك المجتمع، وغرس ثقافة انتقال القيم من جيل إلى آخر؛ بما يحقق الاستدامة، والتأثير الإيجابي على سلوك أفراد المجتمع كافة؛ بما يضمن الفهم العميق لفوائد القيم النبيلة، وأهمية نشر ثقافة التحلي بها؛ لا سيما أنها تعتبر جزءًا أساسيًّا من مكون الثقافتين الإسلامية والعربية.

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