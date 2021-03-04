النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد

قال: كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس: إنه لا يستبعد إمكانية ترشحه للرئاسة عام 2024 في حال لم يرشح الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه مرة أخرى.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة حصرية أجريت معه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأمريكية قائلًا: "لقد كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب "سبوتنيك عربي" أضاف بومبيو قائلًا: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهدًا لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. وذكرت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر خاصة، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس: إنه لا يستبعد إمكانية ترشحه للرئاسة عام 2024 في حال لم يرشح الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه مرة أخرى.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة حصرية أجريت معه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأمريكية قائلًا: "لقد كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب "سبوتنيك عربي" أضاف بومبيو قائلًا: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهدًا لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. وذكرت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر خاصة، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
10:04 AM

"بومبيو": قد أترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 بشرط واحد

قال: كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,955

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس: إنه لا يستبعد إمكانية ترشحه للرئاسة عام 2024 في حال لم يرشح الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه مرة أخرى.

وجاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة حصرية أجريت معه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية رد خلالها على سؤال بشأن الترشح إلى كرسي الرئاسة الأمريكية قائلًا: "لقد كنت دائمًا على استعداد للقتال وأنا مهتم بالولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب "سبوتنيك عربي" أضاف بومبيو قائلًا: "لقد كنا جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، أسعى جاهدًا لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. وذكرت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر خاصة، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,011

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة