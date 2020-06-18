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"الحارثي" لرتبة "عقيد" بشرطة الشرقية

يتلقى العقيد مساعد بن عبدالله الحارثي، مدير مكتب مدير شرطة المنطقة الشرقية، التهاني والتبريكات، من منسوبي شرطة الشرقية وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الحارثي" لرتبة "عقيد" بشرطة الشرقية
سبق

يتلقى العقيد مساعد بن عبدالله الحارثي، مدير مكتب مدير شرطة المنطقة الشرقية، التهاني والتبريكات، من منسوبي شرطة الشرقية وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:19 PM

"الحارثي" لرتبة "عقيد" بشرطة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يتلقى العقيد مساعد بن عبدالله الحارثي، مدير مكتب مدير شرطة المنطقة الشرقية، التهاني والتبريكات، من منسوبي شرطة الشرقية وزملائه وأقاربه، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد".

فيما عبّر "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من العطاء والتفاني، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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