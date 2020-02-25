"سعود بن خالد" يطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية

يضم أجنحة تمثّل 100 دولة حول العالم

أطلق نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، نيابة عن أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الاثنين (30 جمادى الآخرة 1441هـ)؛ مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية، تحت شعار (العالم تحت سقف واحد)، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.



ورحّب مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، بالأمير سعود والحضور، مثمنًا الرعاية الكريمة لأمير المنطقة، وتشريف نائبه لتدشين المهرجان الذي أضحى إحدى التظاهرات الثقافية المؤثرة على مستوى منطقة المدينة المنورة.



وقال "العتيبي": إنه "يشارك في المهرجان لأول مرة 100 جناح تمثّل 100 دولة حول العالم، يُبرز من خلالها الطلاب ثقافاتِ بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف، ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب"، مؤكدًا أنه يمثل بوابة واحدة لثقافات متعددة تحتضنها الجامعة الإسلامية تحت سقف واحد.



وأضاف: أن "المهرجان يستمر حتى 13 رجب، ويفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية؛ ليستقبل الزوار من مختلف الفئات؛ حيث تم تخصيص ركن للأطفال وتهيئته بالوسائل الترفيهية التعليمية، يحتوي أيضًا على بعض من التجارب التقنية الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما تم تخصيص أركان للعائلات لتحظى زيارتهم بتجربة فريدة ثرية معرفيًّا وثقافيًّا".



وتابع: أن "الدورة الحالية تشهد لأول مرة مشاركة ميدان الفروسية، وإقامة ماراثون للجري، ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، كما تم تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة؛ كمديرية السجون، ووزارة الإسكان، وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية".



وقدم "العتيبي" شكره للجهات المشاركة والداعمة لمهرجان الثقافات والشعوب، وفي مقدمتهم إمارة منطقة المدينة المنورة، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، والراعي الاستراتيجي بنك الراجحي.